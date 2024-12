In Italia cresce il numero dei miliardari e le loro ricchezze raggiungono la cifra record di 200 miliardi. Lo svela il rapporto sui super-ricchi dal 2023 al 2024, l’Ubs Billionaires Ambitions Report.

62 italiani hanno un patrimonio superiore al miliardo di dollari

Il numero di italiani con un patrimonio superiore al miliardo di dollari, dal 2023 al 2024, è salito da 56 a 62, pari a un incremento di circa il 10%. Tra questi, il 60% sono ereditieri. Nello stesso arco di tempo, il patrimonio complessivo posseduto da questi super-ricchi è aumentato da 162,3 a 199,8 miliardi di dollari, con una crescita del 23,1%. Si tratta di una delle più alte in Europa: basti pensare che in Germania e in Gran Bretagna la crescita è stata del 10%.

Su circa 60 milioni di italiani, c’è un miliardario ogni milione. Con 200 miliardi di ricchezza, il loro patrimonio “vale” l’8,4% del Pil totale.

Chi sono i miliardari italiani

Secondo la classifica Forbes, tra i miliardari italiani in testa c’è Giovanni Ferrero (42,1 miliardi), patron del gruppo alimentare piemontese noto in tutto il mondo per la Nutella. Segue Andrea Pignataro (26,4 miliardi), imprenditore nel settore della finanza e nuovo tra i super-ricchi, insieme agli eredi del fondatore della Luxottica, Leonardo Del Vecchio, e agli stilisti Giorgio Armani e Miuccia Prada.

Altri nomi noti includono: Piero Ferrari, il secondo socio della casa di Maranello che porta il cognome della famiglia che ha fondato l’azienda, e l’imprenditore farmaceutico Sergio Stevanato. Segue poi Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria di Menarini.

Ci sono anche ingressi recenti, come quelli dei fondatori di Tether, Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini.

I miliardari crescono non solo in Italia

I miliardari sono sempre più numerosi e crescono in diverse parti del mondo, tra cui Stati Uniti e Cina. Il rapporto rileva che “negli ultimi 10 anni, i miliardari hanno sovraperformato i mercati azionari globali e il loro patrimonio complessivo è aumentato del 121%, passando da 6.300 miliardi di dollari a 14.000 miliardi di dollari. Il numero di miliardari è salito a quota 2.682 da 1.757 negli ultimi 10 anni”.

Negli ultimi quattro anni, 176 miliardari hanno deciso di cambiare Paese. Tra le mete preferite ci sono la Svizzera, gli Emirati Arabi Uniti, Singapore e gli Stati Uniti. Emigrando, hanno portato con sé un patrimonio pari a 400 miliardi.

I miliardari statunitensi sono quelli che hanno accumulato più ricchezza nel 2024. Tuttavia, la ricchezza dei miliardari cinesi è più che raddoppiata dal 2015 al 2020, con un incremento del 137,6%, passando da 887,3 miliardi di dollari a 2.100 miliardi di dollari. Dopo il 2020, la loro ricchezza è scesa del 16%, attestandosi a 1.800 miliardi di dollari. Il numero complessivo di miliardari cinesi, tuttavia, è rimasto stabile.

Tra i settori d’attività, la ricchezza dei miliardari del settore tech è aumentata più rapidamente. Seguono i miliardari del settore industriale. In passato, i nuovi miliardari hanno promosso la diffusione dell’e-commerce, dei social media e dei pagamenti digitali. Ora, a crescere è il boom legato all’IA generativa, nonché lo sviluppo della cybersecurity, della tecnofinanza, della stampa 3D e della robotica.