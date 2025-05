Con effetto immediato da oggi, 15 maggio 2025, entra in vigore il decreto interministeriale sulla “Revisione delle disposizioni in materia di accise”. Il provvedimento, firmato dai ministri Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Giancarlo Giorgetti (Economia), modifica la tassazione sui carburanti: l’accisa sulla benzina scende a 71,34 centesimi per litro, mentre quella sul gasolio sale a 63,24 centesimi per litro.

Il decreto, pubblicato a sorpresa in Gazzetta Ufficiale nella serata del 14 maggio, ha prodotto una variazione immediata dei prezzi alla pompa: +1,5 centesimi al litro per il diesel e -1,5 centesimi per la benzina. La misura è stata adottata con il coinvolgimento dei ministri Matteo Salvini (Trasporti) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), e destina le maggiori entrate al rafforzamento del Fondo per il trasporto pubblico locale.

Motivazioni ambientali e allineamento europeo

Alla base del provvedimento c’è un cambiamento di visione fiscale e ambientale: la precedente minore accisa sul gasolio è considerata dalla normativa europea come un sussidio ambientalmente dannoso. La relazione illustrativa allegata al decreto spiega che l’attuale disparità tra i due carburanti “non appare più del tutto ragionevole”, considerando i trend del mercato e i minori consumi di benzina.

L’intervento si inserisce nel quadro del piano RePowerEU, missione 7, che prevede un progressivo riallineamento delle accise tra benzina e diesel in un arco temporale di cinque anni, a partire proprio dal 2025. L’obiettivo è incentivare comportamenti più sostenibili e rendere il sistema fiscale più coerente con le direttive ambientali europee.

I conti per le famiglie e le critiche sull’app fantasma

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, per chi guida un’auto diesel l’aumento si traduce in un costo extra di 91,5 centesimi a pieno (50 litri), ossia circa 22 euro all’anno, nell’ipotesi di due rifornimenti mensili. Il presidente dell’associazione, Massimiliano Dona, ha accolto con moderata soddisfazione l’intervento: “Bene l’abbassamento della benzina in proporzione al rialzo del diesel”.

Tuttavia, non mancano le critiche. Dona ricorda che è ancora latitante l’app per confrontare i prezzi dei carburanti, prevista dal decreto-legge del 14 gennaio 2023. “Dopo due anni e quattro mesi non se ne sa più nulla. Un ritardo vergognoso”, ha concluso.