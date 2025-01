La rivoluzione digitale sta modificando un po’ tutte le abitudini e comportamenti della nostra quotidianità: anche l’intrattenimento online è diventato una parte delle nostre vite. Tutto questo è dimostrato dai numeri di fruizione sulle piattaforme di streaming, giochi online e iGaming. Le possibilità di divertimento sono numerose, ma non bisogna farsi prendere la mano perché potrebbero impattare in modo importante sul budget mensile: vediamo insieme come riuscire a tenere sotto controllo le spese.

iGaming: divertirsi responsabilmente

Un’ attrazione di divertimento molto diffusa oggi sono le piattaforme iGaming dove è possibile scommettere e giocare online come, per esempio, su Golden Panda Casino. Il vantaggio di questi siti è che quello che si faceva un tempo in ricevitoria o in un casinò classico, oggi è fattibile comodamente da casa propria sul cellulare o PC. Ci si può dedicare a una pausa durante il giorno per divertirsi, non dovendo investire in spostamenti e in spese aggiuntive per provare il piacere del giocare.

La fruibilità è maggiore ma lo è anche la possibilità di spendere: in questo caso non si deve rinunciare al divertimento e all’adrenalina di scommettere sul proprio team del cuore o farsi una giocata alla roulette, basta farlo in modo responsabile. In caso non ci si riuscisse, siti come Golden Panda casinò oggi hanno programmi di autoregolamentazione, che permettono di dare dei limiti laddove una persona potesse avere difficoltà a darsene in maniera autonoma.

Consapevolezza sugli abbonamenti

C’è una serie TV che desideriamo vedere oppure un evento sportivo che non perderemo mai: questo comporta un abbonamento su una piattaforma streaming, lo facciamo perché tanto poi la useremo. Questa situazione ti sarà familiare se sei abbonato alla numerose piattaforme di streaming. Pochi euro al mese non ti sembra possano fare la differenza, ma in realtà se alla fine ti ritrovi con tre o quattro abbonamenti, il costo supera i 50-100 euro al mese e l’incidenza sul tuo budget si fa sentire. Bisogna correre ai ripari a fare un’analisi consapevole: fra i vari abbonamenti teniamo solo quelli che usiamo di più e chiudiamo gli altri. Questo non solo perché costa, ma anche perché a livello pratico non abbiamo il tempo di fruire di tre o quattro piattaforme. La parola d’ordine è quindi: consumo consapevole.

Come gestire e tenere sotto controllo il budget

Con le ampie possibilità di divertimento disponibili ora online si è creata una grossa scelta: questa però può essere una spesa che sfugge dal controllo. Per questo motivo è giusto utilizzare un monitoraggio di quella che è la spesa mensile. Esistono delle applicazioni che possono aiutare ad annotare le uscite finanziarie. In queste si possono tracciare le spese e a fine mese identificare le aree di miglioramento dove è possibile risparmiare.

La consapevolezza di come spendiamo i soldi ci porterà a identificare dove dovremmo tagliare i costi e dove invece dovremmo mantenerli. Usando quelle che sono le giuste metodologie come lo smart spending, si può continuare a divertirsi.