Chi opera con partita IVA in regime forfettario, come libero professionista o come titolare di azienda ha spesso bisogno di dotarsi di un’applicazione per fatture per semplificare gli aspetti gestionali della propria attività anche da remoto. Queste app sono programmi che consentono la gestione aziendale, e in particolar modo delle fatture elettroniche, anche da dispositivi mobile e spesso presentano funzionalità ulteriori alla sola fatturazione. Ma scopriamo meglio di cosa si tratta.

Cosa offre un’app per fatture: i servizi

Questi software sono disponibili sia gratuitamente, sia a pagamento: in quest’ultimo caso, ovviamente, risultano più completi e offrono un’ampia gamma di funzionalità e servizi che possono abbracciare diversi campi.

Tra le funzioni proposte dalle principali app per fatture, se ne possono elencare diversi, come la conservazione digitale dei documenti, modalità di compilazione assistita, storico dati, recupero rapido delle informazioni, inserimento dati dei nuovi clienti, scadenziario, registrazione e archiviazione di fatture passive, conversione documenti in vari formati, creazione preventivi, registrazione spese tramite foto e inserimento dati, creazione e salvataggio bozze di documenti.

Quale app per fatture scegliere

La scelta dell’app per fatture più adatta alla propria azienda dipende principalmente da due fattori:

Il tipo di regime contabile in cui ci si trova;

in cui ci si trova; I servizi funzionali all’attività.

Una partita IVA in regime forfettario che conclude poche fatture all’anno può accontentarsi di un’applicazione gratuita e con funzionalità base, che consente di mettere in ordine quel poco di contabilità che ha da gestire. Se invece le fatture e i movimenti di denaro continuano ad aumentare, è possibile che servano app e programmi per fatture con maggiori funzionalità di gestione e organizzazione.

Allo stesso modo, se si è un libero professionista o un’impresa che deve amministrare tante fatture al mese, un’app per fatture completa di varie funzionalità aiuta a includere tutta la gestione aziendale in unico software. Di questi programmi ne esistono diversi, ma non tutti vantano lo stesso rapporto tra qualità e prezzo e orientarsi può risultare complicato.

Di particolare importanza, ad esempio, è la possibilità di emettere fatture elettroniche rapidamente, grazie al salvataggio automatico dei clienti e dei prodotti in rubrica. Infatti, alcune app offrono la possibilità di inquadrare il QR Code del cliente per aggiungere rapidamente l’anagrafica in rubrica e consentire la compilazione automatica dei campi anagrafici e l’emissione rapida della fattura digitale.

Meglio un’app per fatture o un software fisso?

Molti software per la fatturazione sono fissi, ovvero installabili su un solo computer, oppure accessibili online, ma sempre tramite computer.

Per chi vuole avere tutto sotto controllo, ma passa una buona parte della sua giornata a lavorare in mobilità, è preferibile servirsi di un programma che conserva i dati in cloud e permetta l’accesso ai dati da ovunque e da altri dispositivi, quindi da smartphone e tablet oltre che da portatile o computer fisso.

Una risposta ideale si può trovare proprio in un servizio che offra un’app mobile per fatture, una soluzione comoda per svolgere le attività di controllo e di risoluzione problemi anche da remoto, senza doversi recare in ufficio o utilizzare un PC.