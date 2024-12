Compra casa senza mutuo, il sistema economico di cui nessuno parla ma perfettamente legale

Comprare casa senza fare il mutuo adesso si può con questa soluzione che conoscono davvero in pochi: ecco i dettagli

Molto spesso sentiamo tantissime coppie avere il desiderio di comprare la loro casa dei sogni. Molte volte questo si rivela possibile, altre no per via di notevoli spese tra consulenze, agenzia immobiliare, notaio, ristrutturazione e quant’altro che ci fanno addirittura passare la voglia di compiere questo passo così importante. Ma sapete che esiste un metodo che conoscono in pochi che ti permette di acquistare la casa senza necessariamente fare il mutuo? Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Proprio per via di alcuni problemi che sorgono improvvisamente, compiere il passo di acquistare una casa diventa sempre meno vantaggioso e alcune coppie anche con bambini piccoli, preferiscono continuare a stare in affitto, nonostante questa non si rivela una soluzione vantaggiosa, visto il problema che si sta incrementando sempre di più circa gli affitti arrivati alle stelle tra gli 800 e i 1500 euro al mese.

Restare in affitto per anni, infatti, risulta una soluzione che va bene per pochi anni (massimo 2) ma se, protratta per anni, ti fa rimanere a dir poco con le tasche vuote. Un metodo per acquistare casa senza necessariamente ricorrere al prestito bancario che tutti conosciamo come mutuo c’è, ma lo conoscono davvero in pochissimi.

Nel prossimo paragrafo andiamo a vedere e conoscere i dettagli: ecco quali sono.

Dimentica il mutuo: questa è la soluzione adatta a te

Diventare proprietari di una casa non è solo un vantaggio dal punto d vista economico, ma si rivela un vantaggio anche in termini di proprietà e un grande traguardo per chi vuole finalmente concedersi tranquillità e pace dopo anni e anni di sacrifici. Non molti di voi lettori hanno mai sentito parlare del rent to buy, che in italiano si traduce come locazione con patto di futura vendita.

Questa formula, non molto conosciuta al sud ma principalmente utilizzata al nord Italia, ti permette di vivere in una casa pagando un canone di locazione per circa 2 o 3 anni (dipende ovviamente dall’accordo con il proprietario) per poi alla fine promettere di acquistarla in seguito, dopo la scadenza di questo contratto di locazione.

E’ un vero vantaggio poiché il titolare dell’immobile alla fine del contratto che ripetiamo può essere anche 4+4 o 3 +2 ti permette di scalare i soldi che gli hai già versato pagando la restante parte al moment dell’acquisto dell’immobile.

Questo può essere unilaterale o bilaterale: nel secondo caso sei obbligato all’acquisto dell’immobile, nel primo caso nel quale solo il proprietario ha l’obbligo di non tirarsi indietro e di vendere la casa al prezzo che già è stato concordato in precedenza.