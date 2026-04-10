Negli ultimi anni i controlli fiscali sui conti correnti sono diventati sempre più frequenti, ma una recente decisione della Corte di Cassazione ha introdotto un importante limite all’azione del Fisco. Con la sentenza n. 2211 del 3 febbraio 2026, i giudici hanno stabilito che non è possibile applicare automaticamente una tassazione sui movimenti bancari, obbligando invece l’amministrazione a valutare le prove fornite dal contribuente.

Il caso riguardava in particolare bonifici tra familiari, chiarendo che questi non possono essere considerati reddito imponibile senza un’analisi concreta della loro natura. In sostanza, il Fisco non può più limitarsi a sommare le somme in entrata sul conto corrente per aumentare il reddito imponibile, ma deve verificare se si tratti effettivamente di guadagni.

Presunzione bancaria: come funziona e cosa prevede la legge

Nonostante questo importante chiarimento, resta in vigore il principio della cosiddetta “presunzione bancaria”. L’articolo 31 del DPR n. 600 del 1973 consente all’Agenzia delle Entrate di considerare come redditi non dichiarati tutti i versamenti non giustificati sul conto corrente.

In pratica, ogni somma accreditata può essere considerata imponibile, a meno che il contribuente non dimostri il contrario con documentazione adeguata. Tuttavia, nel tempo sia la Corte Costituzionale sia la Cassazione hanno limitato questa presunzione, escludendola per alcune categorie come lavoratori dipendenti e professionisti per quanto riguarda i prelievi, mentre resta valida per le imprese.

Questo sistema rende fondamentale conservare documenti e giustificativi per ogni movimento bancario rilevante.

I controlli del Fisco sui conti correnti

L’attività di controllo fiscale non si basa solo sugli importi, ma su un’analisi più ampia dei comportamenti finanziari. L’Agenzia delle Entrate può accedere a numerosi dati grazie all’Archivio dei Rapporti Finanziari, parte dell’Anagrafe Tributaria.

Attraverso questo strumento, l’amministrazione verifica saldi, movimenti e operazioni bancarie di tutti i contribuenti, incrociando tali informazioni con le dichiarazioni dei redditi. Se emergono incongruenze tra quanto dichiarato e quanto movimentato, possono scattare controlli più approfonditi.

È importante sottolineare che queste verifiche sono ordinarie e non richiedono necessariamente un sospetto iniziale di evasione fiscale.

Bonifici più a rischio: quando scattano i controlli

Non tutti i bonifici attirano la stessa attenzione. Alcune tipologie di operazioni sono considerate più “sensibili” e possono far scattare verifiche fiscali. Tra queste rientrano gli accrediti di importo elevato che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi: in questi casi è necessario dimostrare che si tratta, ad esempio, di prestiti, donazioni o rimborsi. Anche i bonifici non coerenti con l’attività svolta dal contribuente rappresentano un campanello d’allarme.

Particolare attenzione viene riservata ai trasferimenti da e verso l’estero, soprattutto se provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Allo stesso modo, causali generiche o assenti possono rendere più difficile giustificare le operazioni, aumentando il rischio di contestazioni.

Conti cointestati e prove a carico del contribuente

Un altro ambito delicato riguarda i conti cointestati o intestati a terzi collegati al contribuente. In questi casi, la semplice presenza del nome sul conto può comportare responsabilità fiscali, anche per movimenti effettuati da altri soggetti.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ogni operazione deve essere giustificata, dimostrando con precisione chi ha effettuato il versamento e per quale motivo. In mancanza di prove, le somme possono essere considerate reddito imponibile.