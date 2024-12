“Verso la manovra, web tax solo per i giganti. La partita, da oggi, si gioca in Commissione Bilancio dove partirà una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere il voto entro sabato prossimo per portare il testo della manovra in Aula entro il 18”, questo quanto scrive il Quotidiano Nazionale.

La manovra e la Web Tax

Sulla web tax, scrive il giornalista Antonio Troise, è passata ‘’la linea azzurra’’. La web tax verrà “limitata ai gruppi che superano i 750 milioni di euro di valore e quindi solamente ai giganti della rete, escludendo le start up, le piccole imprese e il mondo dell’editoria”. Lo si legge, scrive ancora Troise, in una nota dei capigruppo di Forza Italia.

La decisione è emersa dal vertice di maggioranza convocato dalla premier, Giorgia Meloni, prima della riunione del Consiglio dei ministri. Attorno al tavolo, sottolinea Troise, i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Al termine la nota di Palazzo Chigi parla di un “clima molto collaborativo che ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità”. Nella manovra è anche compresa la stretta doganale su oro e contanti, per cui sarà imposta la soglia a 10 mila euro.

Spiega Alessandro Galimberti sul Sole 24 ore, che il decreto recepisce il regolamento Ue e comprende tutti i titoli al portatore: “Nella sfera del “contante” – con obbligo di dichiarazione doganale – entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque agli assegni, i vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. Sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %. Oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente”.

Irpef, Flat Tax e incentivi

Troise del Quotidiano Nazionale quindi sintetizza altri punti della manovra.