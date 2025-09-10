Dal 2019 ad oggi i prezzi alimentari sono aumentati di oltre il 30%. È quanto sottolinea l’Istat nella Nota sull’andamento dell’economia pubblicata oggi, evidenziando che l’aumento è comunque inferiore alla media della Ue27. “In conseguenza della forte impennata registrata tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2023 e al successivo perdurare di una significativa, seppure più moderata, tendenza alla crescita (fenomeni che hanno riguardato l’intera Europa), i prezzi al consumo (indice armonizzato) dei beni alimentari (cibo e bevande non alcoliche) risultano in Italia avere raggiunto a luglio 2025 (ultimo dato disponibile) un livello più elevato del 30,1% rispetto a quello medio del 2019″.