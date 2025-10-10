Con 86 voti favorevoli, 48 contrari e 7 astenuti, il Senato ha approvato il disegno di legge Semplificazioni, un provvedimento composto da 73 articoli che mira a rendere la pubblica amministrazione più efficiente e accessibile. L’obiettivo è ridurre la burocrazia e facilitare la vita quotidiana dei cittadini, dalle iscrizioni scolastiche ai servizi farmaceutici. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha definito il provvedimento “un passaggio importante per rendere la PA più veloce ed efficiente”. Tra le misure principali, il potenziamento della digitalizzazione: grazie a nuove piattaforme online, sarà possibile effettuare molte pratiche direttamente da casa, senza la necessità di recarsi negli uffici pubblici.

I benefici per cittadini e famiglie

Il disegno di legge introduce numerose novità in ambito sanitario ed educativo. In farmacia, oltre all’acquisto di farmaci, i cittadini potranno scegliere il medico di base o il pediatra e accedere a servizi di vaccinazione. I medici di famiglia, inoltre, potranno utilizzare la telemedicina per sostituire le visite a domicilio. Per le famiglie, arriva una piattaforma unica per iscrivere online i figli a scuola, dalla primaria alle superiori, semplificando il caricamento dei documenti e la comunicazione con la pubblica amministrazione. Anche in ambito funerario il ddl introduce semplificazioni, snellendo le procedure per tumulazione, cremazione e dispersione delle ceneri.

Le misure per le imprese

Il Ddl Semplificazioni guarda anche alle imprese. I bar e i ristoranti potranno continuare a utilizzare i dehors fino al 31 dicembre 2026, mentre agli hotel viene concessa la possibilità temporanea di occupare aree pubbliche per facilitare il carico e scarico dei bagagli dei clienti. Sono previsti incentivi per i Comuni turistici in difficoltà a reperire personale, in particolare marittimi per le operazioni portuali. Novità anche per le zone montane: viene semplificato l’accesso alla professione di guida alpina, facilitando i percorsi formativi e riducendo i tempi burocratici.