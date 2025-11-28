Nasce DAs Media, il nuovo centro media che intende unire visione strategica, competenza tecnica e intelligenza artificiale. L’iniziativa è di Digital Angels, l’agenzia di marketing guidata da Piermario Tedeschi, associata Anitec-Assinform e IAB Italia, e specializzata in creatività, media planning e digital marketing.

Il lancio di questo primo “smart media center” italiano è stato annunciato ufficialmente in occasione di “Intersections 2025”, seconda edizione del grande evento dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in programma nei giorni 5 e 6 novembre all’Allianz MiCo di Milano.

DAs Media rappresenta una grande novità sul mercato: è il primo centro media che nasce in Italia da anni e ha l’obiettivo di orchestrare dati, mezzi offline e piattaforme digitali per amplificare il potenziale dei risultati, trasformando l’attenzione in una crescita misurabile.

La nascita di DAs Media è stata guidata anche dalle evidenze emerse da una ricerca sul settore media, commissionata da Digital Angels a Luiss X.ITE, che sarà presentata a fine novembre a Roma.

La strategia operativa di DAs Media si basa su un modello integrato che coniuga metodo, velocità e precisione. Ogni strategia inizia con una pianificazione omnicanale che combina video e CTV per estendere la copertura e valorizzare il tempo speso, formati audio e outdoor dinamici per rafforzare la memorabilità e la prossimità, social e influencer per generare segnali di interesse, search e GEO per intercettare la domanda e retail media per presidiare l’ultimo miglio. L’attivazione delle campagne usa poi l’intelligenza artificiale per allocare budget, ruotare creatività e gestire le offerte, sempre sotto il controllo umano. Infine, la misurazione integra KPI di visibilità e di performance, inserendo test per capire cosa funziona meglio.

DAs Media eredita quasi 15 anni di esperienza di Digital Angels, con un billing gestito superiore ai 40 milioni di euro e una squadra di oltre 35 professionisti tra strategist, media planner, programmatic specialist e data analyst, che già lavorano insieme nell’agenzia e che costituiranno il nucleo del nuovo centro media.

Con sedi a Roma e a Milano, la supervisione organizzativa di DAs Media è stata affidata a Donatello Guarino, Head of Operations di Digital Angels. Al suo fianco, ci sono due professionisti con una lunga esperienza nell’agenzia: Silvia Macedonio, Media Director che avrà la responsabilità di pianificare i mezzi, e Fulvio Di Giangiacomo, Strategy Director che si occuperà di presidiare la coreografia strategica.

“L’idea che guida DAs Media è semplice, ma al tempo stesso funzionale ed efficace”, spiega Donatello Guarino, direttore della nuova divisione di Digital Angels. “Meno sovrastruttura e più agilità, meno numeri decorativi e più decisioni strategiche e data-driven, nessuna divisione tra media planner offline e online, ma consulenti capaci di pianificare progetti sulle reali esigenze del cliente. L’intelligenza artificiale sarà il motore delle scelte, ma la qualità della relazione resterà il cuore del lavoro”.