Nel 2025, ecco la Disability Card. Scopriamo insieme a cosa serve, chi ne ha diritto e come si può richiedere facilmente

La Disability Card rappresenta uno strumento fondamentale per l’inclusione delle persone con disabilità nella società, offrendo agevolazioni e semplificando l’accesso a diritti e servizi. Istituita nel contesto della normativa europea, questa tessera è pensata per favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità negli Stati membri.

Conosciuta anche come Carta Europea della Disabilità, la Disability Card è una tessera personale che attesta lo stato di invalidità di una persona, evitando la necessità di presentare ulteriori documentazioni. Valida per 10 anni, essa consente l’accesso a una vasta gamma di agevolazioni, sia in Italia che in altri Paesi aderenti all’iniziativa (tra cui Belgio, Finlandia e Malta).

La gestione della Disability Card è affidata all’INPS, come stabilito dal Dpcm del 6 novembre 2020. L’ente non solo verifica i requisiti dei richiedenti, ma si occupa anche della produzione e dell’invio delle tessere, in collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Come ottenere la Disability Card

Per ottenere la Disability Card, è necessario compilare un modulo disponibile sul sito dell’INPS. La domanda può essere presentata in due modi. In autonomia sul portale INPS, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Attraverso associazioni rappresentative delle persone disabili abilitare ad inoltrare la richiesta.

Il modulo di domanda richiede l’inserimento di specifiche informazioni:

Indirizzo per la consegna della carta.

Fototessera per l’identificazione.

Copia dei verbali di invalidità (se riconosciuta prima del 2010) o sentenza del Tribunale, in caso di invalidità attribuita tramite ricorso legale.

La Disability Card è una tessera che riporta informazioni essenziali sul titolare:

Nome e cognome.

Data di nascita.

Numero seriale della carta.

Data di scadenza.

Codice QR che racchiude i dettagli sulla disabilità e la patologia del titolare.

Se necessario, la carta può includere anche l’indicazione del diritto a un accompagnatore.

La Disability Card è un documento utile e pratico che offre numerosi vantaggi:

Accesso agevolato a servizi e strutture pubbliche e private in Italia e nei Paesi europei aderenti al progetto.

in Italia e nei Paesi europei aderenti al progetto. Semplificazione burocratica , esonerando il titolare dalla presentazione di ulteriori certificati di invalidità.

, esonerando il titolare dalla presentazione di ulteriori certificati di invalidità. Garanzia di diritti specifici legati alla condizione di disabilità.

In sintesi, la Disability Card funge da “patente della disabilità”, racchiudendo in un unico documento tutte le informazioni necessarie per attestare lo stato di invalidità e garantire accesso immediato alle agevolazioni. Un prezioso strumento di welfare.