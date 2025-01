Donne d’Impresa Anna Maria Angelucci, Gruppo Tesse T, l’intelligenza artificiale alla prova del PVC.

Che bella squadra il Gruppo Tesse T! Marito, moglie e i figli, Giulio e Filippo, lavorano tutti in azienda. Uno straordinario esempio di sinergia di intenti e competenze in una società in continua evoluzione. Anna Maria Angelucci, moglie di Corrado Pasqui, da sempre ha contribuito all’importante crescita delle aziende della famiglia.

Il Gruppo è formato da tre aziende che producono serramenti in PVC, avvalendosi anche di importanti partnership, come quella con la multinazionale tedesca SCHUCO. Sono in tutto 34 i professionisti che lavorano per il Gruppo, che si avvale di importanti investimenti su macchinari di ultima generazione ed una continua formazione mirata ad una professionalità sempre più performante.

Donne al comando

Di Anna Maria Angelucci si sa poco, ma il suo impegno è rigoroso e costante in un’azienda che ha dimostrato negli anni una crescita esponenziale; tant’è vero che ogni anno si producono oltre 10.000 pezzi di serramenti in PVC.

Inoltre, Tesse T offre molte soluzioni versatili per la produzione di progetti in PVC, di finestre, portefinestre, porte da esterni, verande, porte scorrevoli e persiane. Una famiglia, i Pasqui, che ha dimostrato passione e competenze e dove Anna Maria Angelucci offre da sempre la sua particolare dedizione e attenzione nei confronti del cliente.

Non è solo ad Arezzo – però – l’azienda, perché il loro lavoro fa capo anche a Ceprano (Te.Dra srl), e a Milano, a dimostrazione di un’assoluta vocazione al “fare di più, meglio e insieme”. Come tutte le signore che lavorano, Anna Maria, ha rinunciato ad un po’ (forse molto), del suo tempo libero districandosi fra la sua vita privata e quella dell’ufficio.

Risultati invidiabili i suoi, in particolare anche nel cambio generazionale perché ci parla con orgoglio di suo figlio Filippo, che dopo aver ottenuto con successo il Master in Business Administration a Bologna, con esperienze di molteplici viaggi, (Europa e resto del mondo), è stato anche il promotore dell’apertura di un “WindowSelf”, showroom di Tesse T sui navigli milanesi.

Sostenibilità e PVC

L’attenzione alla “sostenibilità” è naturalmente un loro fiore all’occhiello, perché il PVC fra i materiali edili è il più indicato e meno impattante per l’ecosistema. Anna Maria, innovativa e lungimirante sa anche mettersi in discussione ogni giorno perché sa bene che il futuro sta nell’evoluzione e nel cambiamento mirato sempre a migliorare. Per sapere qualcosa di più di lei, della sua vita e del suo lavoro, le abbiamo chiesto.

Chi sarebbe oggi Anna Maria Angelucci, se non fosse un’importante donna d’impresa?

Prima di conoscere mio marito Ho lavorato per 14 anni alla A.C. NIELSEN ricerche di mercato, se non avessi fatto questo “fantastico incontro” molto probabilmente avrei intrapreso una carriera come esperta di tendenze di consumo e innovazione.

Qualche sogno nel cassetto ancora non realizzato?

In linea di massima mi sento appagata. Ho ancora qualche sogno nel cassetto, avere più tempo per viaggiare, rallentare un po’ il ritmo e godermi più da vicino il mio nipotino Nicolò

Unica donna fra tanti uomini: come la mettiamo con la “parità di genere”?

Sin da piccola con due fratelli più grandi ho dovuto farmi strada da sola e farmi valere. Essere l‘unica donna tra tanti uomini può essere un’esperienza complessa, ma, anche un’opportunità che con la tenacia, l’impegno, la determinazione la competenza non hanno genere.

Le vostre aziende così innovative, usufruiscono già di qualche servizio offerto dall’Intelligenza Artificiale?

Sì, nelle nostre aziende abbiamo implementato CRM E DMS che sono programmi che con l’ausilio dell’intelligenza artificiale possono aiutarci a gestire tutte le attività interne ed esterne dalla produzione alla vendita.