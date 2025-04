Le creme corpo idratanti sono un must nella beauty routine quotidiana, ma spesso i consumatori si trovano a dover scegliere tra prodotti dai prezzi molto variabili, convinti che una crema più costosa possa garantire un’idratazione superiore rispetto a una più economica. Un recente test condotto da Altroconsumo ha in un certo modo sfatato questo mito, dimostrando che il livello di idratazione offerto dalle creme corpo analizzate è sorprendentemente simile, indipendentemente dal prezzo o dal canale di vendita.

Il test di Altroconsumo: 12 creme corpo messe alla prova

Per determinare la reale efficacia idratante delle creme corpo, Altroconsumo ha selezionato 12 prodotti di marchi differenti, acquistati in supermercati, farmacie, profumerie ed erboristerie. Il test è stato condotto in laboratorio con il corneometro, uno strumento che misura il livello di idratazione della pelle prima e dopo l’applicazione della crema.

I volontari coinvolti hanno applicato ciascuna crema due volte al giorno per due settimane, senza conoscere il prodotto assegnato, in modo da garantire un’analisi imparziale e oggettiva. I risultati hanno rivelato un dato inaspettato: tutte le creme testate hanno offerto un’idratazione simile, sfatando quindi il mito secondo cui un prezzo più alto garantisce maggiore efficacia.

Maggior prezzo vuol dire migliore efficacia? Non sembra

I dati emersi dal test evidenziano che non esiste una correlazione diretta tra prezzo e idratazione. La crema più economica analizzata, che costa circa 12 euro al litro, ha ottenuto risultati simili a quelli della più costosa, venduta a quasi 120 euro al litro. Questo dimostra che, nella scelta di un prodotto idratante, non è necessario spendere cifre elevate per ottenere una pelle morbida e idratata.

Farmacia o supermercato, il canale di vendita non incide sulla qualità

Oltre a sfatare il mito del prezzo, il test di Altroconsumo ha anche dimostrato che le creme corpo acquistate in farmacia non sono necessariamente migliori di quelle vendute nei supermercati o nelle profumerie. Infatti, nella classifica finale del test, tra le quattro migliori creme analizzate, tre sono reperibili anche nella grande distribuzione.

Questo significa che i consumatori possono trovare prodotti efficaci e di qualità senza dover necessariamente rivolgersi alla farmacia, spesso associata, erroneamente, a una garanzia di maggiore efficacia.

Qual è il vero segreto per una pelle idratata?

Se il test ha dimostrato che tutte le creme analizzate offrono livelli di idratazione simili, c’è però un fattore chiave che fa davvero la differenza: la costanza nell’applicazione.

L’efficacia di una crema idratante non dipende solo dalla sua formulazione, ma anche dalla frequenza con cui viene utilizzata. Applicare la crema almeno due volte al giorno è fondamentale per mantenere il corretto livello di idratazione della pelle. Un prodotto economico applicato con regolarità può risultare molto più efficace di una crema costosa usata sporadicamente.

Le creme analizzate: dai brand più economici a quelli di fascia alta

Tra le 12 creme corpo analizzate nel test di Altroconsumo figurano marchi molto noti, con prezzi che variano da meno di 5 euro a oltre 25 euro per confezione. Alcuni dei prodotti testati includono:

Dove Crema Corpo Idratazione Profonda

Nivea Crema Corpo Vellutante 72H

Omia Crema Corpo Argan del Marocco

Cerave Moisturizing Lotion

Collistar Latte Fondente Sublime

La Roche-Posay Lipikar Lait

L’Erbolario Crema Corpo Nutriente Karitè

Avène Lait Hydratant Xeracalm Nutrition

La classifica finale ha premiato Collistar Latte Fondente Sublime come “migliore del test”, mentre il titolo di “miglior acquisto” è andato a Dove Crema Corpo Idratazione Profonda, la più economica tra le creme analizzate.

Come scegliere la crema corpo giusta?

Se il test di Altroconsumo dimostra che il prezzo non è un fattore determinante nell’efficacia idratante, nella scelta della crema corpo è importante considerare altri elementi.