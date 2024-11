Donne d’Impresa: Lidia Michelagnoli Bini, la tutela dell’ambiente è la priorità. Donne d’impresa, Lidia Michelagnoli Bini guida una azienda, Sofinco Immobiliare e Agricola SpA, che svolge l’attività di coltivazione, trasformazione e commercializzazione di vino ed olio, entrambi etichettati “Montaguglione”, che è il nome della prestigiosa fattoria annessa alla villa di famiglia, un complesso storicamente importante risalente al 1400 quando fu un fortilizio dei Del Giocondo (famiglia della famosa Monna Lisa).

Successivamente la Villa passò di proprietà alla Famiglia Mannelli per circa 500 anni e poi divenne di proprietà degli Antinori (importanti produttori vinicoli) per circa 100 anni. Si tratta di un complesso storico composto dalla villa e dalle sue pertinenze ed è un autentico esempio di eleganza del periodo settecentesco. La Villa si trova in uno splendido parco con al suo interno un grande giardino all’italiana, opera dell’architetto inglese Cecil Pinsent, oltre a vigne e olivi e ad un bosco che circonda la medesima proprietà. Attualmente l’attività agricola si caratterizza per la produzione di olio e vino di ottima qualità per clienti selezionati.

Lidia Michelagnoli Bini è da sempre una paladina della salvaguardia del paesaggio, delle verdi colline di S. Martino alla Palma e della Villa che è un bene culturale sottoposto a tutela della Sovraintendenza delle Belle Arti per la conservazione di edifici di interesse artistico e storico.

Ama la vita in campagna, di cui accetta di buon grado i pro e i contro… compreso il problema di quel geco a cui dava la caccia, in Villa, l’ultima volta che l’ho chiamata al telefono! La troviamo spesso ai convegni e agli incontri di Aidda Toscana, anche se ammette che le piacerebbe trovare il tempo per frequentare di più anche gli incontri nel mondo con le “Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales”.

Purtroppo è rimasta vedova dal 2022 di suo marito Paolo Bini, conosciutissimo imprenditore pratese nel ramo tessile e immobiliare.

Per conoscerla meglio e di più, le abbiamo chiesto:

Immagino che la sua filosofia di vita sia assolutamente green.

Si effettivamente sono molto attenta all’ambiente e tutto ciò che ne consegue, questo per cercare di migliorare gli stili di vita di tutti noi.

Non certamente logorroica, la sua risposta, denota comunque la chiarezza delle sue inconfutabili convinzioni che trasmette anche agli altri, con un sorriso disarmante.

Da quando, come e perché si è impegnata in azienda?

Ho cominciato a occuparmi della mia azienda dagli anni ‘80, prima seguendo la contabilità e poi sempre più interessandomi alla produzione e alla qualità dei nostri prodotti.

Nella sua esperienza lavorativa, ha mai incontrato problemi perché è “la donna” o “la moglie di”…?

Assolutamente no, devo invece dire che essere nella mia posizione di coniuge mi ha aiutato a gestire i rapporti con i clienti della mia azienda.

L’intelligenza artificiale offre una “marcia in più” nei servizi del mondo dell’agricoltura. Vale anche per la vostra azienda e produzione?

No. La nostra azienda essendo ancora a livello “artigianale” non necessita per adesso di queste nuovi supporti informatici, ma gestiamo il lavoro ancora con le nostre risorse umane.

Prospettive future per Sofinco Immobiliare e Agricola SpA?

Per il futuro il mio obiettivo è quello di mantenere lo stato attuale delle società, sempre però attenta a eventuali opportunità di sviluppo che potrebbero prospettarsi.