Donne d’impresa: Maria Luisa Puletti Mencaroni, Hotel e dimora storica Posta Donnini (Perugia).

“É stato difficile per me abbandonare i miei ragazzi delle scuole medie superiori: da insegnante di matematica a imprenditrice, il salto è stato davvero impegnativo”. Così ci racconta con un sorriso Maria Luisa Puletti, felice oggi di poterci incontrare nel magnifico mondo delle dimore storiche d’Italia.

Oggi l’hotel Posta Donini, situato a otto chilometri da Perugia, è davvero un’oasi di rara bellezza. I due ettari di parco sembrano il giardino delle meraviglie con un percorso botanico di grande valore, dove si trovano un famoso cedro del Libano vecchio più di trecento anni, un cedro dell’Atlantico ed un leccio secolare che di anni ne ha più di quattrocento.

Un mondo tutto da scoprire, quello dell’Hotel di Maria Luisa Puletti. La zona di parco davanti alla villa, di circa un ettaro, è settecentesca sia per gli arredi che per le essenze botaniche in essa situate. Le piante sono in gran parte di origine orientale, si incontra subito quel gigantesco ginko biloba di duecentocinquanta anni fa, è veramente come fare un tuffo nella storia.

“Mi sono molto appassionata alla storia di questa villa e della famiglia dei conti Donini che l’ha costruita tanto da spingermi a fare un’approfondita ricerca che sto ultimando ed a breve verrà fatta una pubblicazione. Sono fiera oggi di poter condurre questa nostra azienda di famiglia insieme a mio marito ed ai nostri due figli, Ettore e Lucia che come noi stanno lavorando con grande energia e competenza.

“Abbiamo anche un’altra figlia, Elisabetta, che però ha deciso d’intraprendere la carriera di medico, ci dice Maria Luisa Puletti visibilmente soddisfatta. E aggiunge “Il nostro è stato un felice incontro generazionale e oggi lavora con noi anche mio genero, il marito di Lucia. La nostra vita è davvero quella di una famiglia unita nel lavoro a 360° che ci vede tutti attivamente impegnati nel mondo alberghiero e non solo!” Maria Luisa Puletti, infatti, è anche segretaria del Garden Club di Perugia, oltre che vicepresidente di AIDDA Umbria che – ci dice – essere oggi un’associazione in crescita, grazie alle tante giovani nuove socie che hanno portato una ventata di entusiasmo ed innovazione in Associazione. Ci racconta anche di essere felicemente nonna di sette nipoti.

Per conoscerla meglio e di più, le chiediamo.

Ci racconti della vostra villa classificata “Residenza d’Epoca” e vincolata dalla Soprintendenza. Non solo parco secolare – quindi – ma ci sono anche dei reperti archeologici?”

La costruzione della villa ha inizio nella seconda metà del’500 ma l’assetto definitivo è settecentesco. All’interno sono conservati mirabili oli su tela di Nicola Giuli, Francesco Appiani realizza un teatro di grande valore artistico. Giuli ed Appiani sono i pittori più importanti che abbiamo avuto in Umbria nel ‘700. Nel bosco romantico retrostante la villa si possono ammirare 5 urne cinerarie etrusche risalenti al 3° secolo avanti Cristo. Naturalmente villa e parco hanno il vincolo della Sovrintendenza ai beni Culturali.

Il lavoro di albergatrice è diventato per lei una nuova vera e propria passione per la storia. Lei vive in come in una favola magnificando un’epoca che non c’è più. Cosa mi dice dell’Intelligenza Artificiale? Può aiutare a migliorare il vostro servizio e/o le vostre attività in Hotel?

Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale posso solo dare un parere personale, ritengo che sia un grande passo in avanti della tecnologia, ma va usata con discernimento e consapevolezza, altrimenti potrebbe essere pericolosissima!!!!!

Tre figli e sette nipoti. Lei, rifarebbe tutto quello che ha fatto?

Sicuramente rifarei tutto ciò che ho fatto finora nella mia vita.

Un sogno nel cassetto che vorrebbe potere ancora realizzare?

Un sogno c’è ancora, vorrei trovare il tempo da dedicare ad una mia grande passione “l’acquerello botanico!!” Solo durante la pandemia, essendo stata ferma l’attività per ben undici mesi, mi sono potuta dedicare alla pittura!