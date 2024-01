Dove e quando si paga il bollo auto? Qualche informazione utile

Dove e quando si paga il bollo auto? Andiamo con ordine. Cos’è il bollo auto? Per chi non lo sapesse il bollo auto è una tassa annuale legata al possesso di un’auto immatricolata in Italia e iscritto al Pubblico registro automobilistico (il cosiddetto PRA).

La tassa è gestita a livello regionale ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sardegna dove la riscossione è in capo all’Agenzia delle Entrate.

Quanto e quando si paga il bollo auto

Quanto si paga? L’importo varia da regione a regione e dipende anche da alcuni parametri come la potenza del motore e il suo impatto ambientale.

Chi ha una macchina a gas, per esempio, pagherà di meno. Chi ha una macchina elettrica non pagherà nei primi cinque anni.

Quando si paga? Il bollo va pagato ogni anno entro l’ultimo giorno del mese seguente al giorno della scadenza.

Per le auto nuove il bollo va pagato entro il primo mese dall’immatricolazione mentre per le auto usate il pagamento spetta a chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile.

Se il bollo è scaduto prima del passaggio di proprietà, è tenuto a regolarizzarsi il proprietario precedente

Dove si paga?

Il bollo si può pagare sulla piattaforma digitale PagoPA, in posta (qui la guida), tramite l’app dei servizi pubblici IO, tramite agenzie di pratiche auto autorizzate, presso sportelli Atm abilitati, home banking, sul sito dell’Automobile Club Italia (Aci) o direttamente nella sede provinciale di Aci.

La legge prevede sconti per chi attiva l’addebito automatico sul conto. In base alla regione l’importo dovuto viene scontato dal 10% al 15% e c’è una commissione inferiore ad altri metodi di pagamento.