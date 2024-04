Industriale emiliano nato a Sassuolo, classe 1972, famiglia di imprenditori, è la figura del padre Carlo a dare una impronta forte alla vita professionale di Emiliano Orsini che si avvia verso la presidenza di Confindustria.

Ne ha seguito i passi prendendo la guida dell’azienda di famiglia, nell’edilizia in legno: Sistem Costruzioni. E’ qui che già a 18 anni vive la realtà del cantiere, impara a conoscere l’azienda in ogni mansione, dal magazziniere all’addetto agli acquisti, e ne diventa amministratore delegato nel 2014.

In Confindustria, nella squadra di Carlo Bonomi è da quattro anni vicepresidente con la delega sui temi del credito, della finanza e del fisco: tra le prime sfide l’emergenza liquidità delle aziende con la crisi per il Covid. E’ stato presidente di Assolegno e di FederlegnoArredo. In via dell’Astronomia sarà il primo presidente emiliano. Sistem Costruzioni, pioniera nella sua nicchia di settore, e fatta crescere con quattro soci fino a diventare una impresa leader, ha avuto un ruolo anche nella ricostruzione dopo i terremoti in Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche.

E’ articolata in un gruppo di quindici società tra cui il Maranello Village, primo complesso residenziale dedicato al mondo del Cavallino Rampante. Nel 2020 muore Lanfranco Fiandri, fondatore di Tino Prosciutti, grande azienda dell’alimentare parmense, quattro stabilimenti ed una produzione di 35mila prosciutti ogni settimana, forte export: Fiandri era il suocero di Emanuele Orsini che diventa presidente e amministratore delegato dell’azienda, un percorso di crescita porterà ad aprire nel 2025 il quinto stabilimento.

Ha un figlio da un primo matrimonio, altri due figli dal secondo matrimonio con Claudia Fiandri. Di lui raccontano che ama trascorrere il tempo libero in bicicletta con i figli o con i suoi tre labrador.

Il passo indietro annunciato da Edoardo Garrone ha spianato la strada a Orsini verso la prossima presidenza di Confindustria. Domani si riunisce il consiglio generale di Confindustria che voterà per designare il prossimo presidente. L’elezione sarà il 23 maggio con il voto dell’assemblea.