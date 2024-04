Donne d’impresa: Erica Morale A.D. Mobili, regina degli affitti long term a Miami

Così “milanese” e così “americana” dopo tanti anni di vita a Miami Beach, ecco Erica Morale.

La incontriamo nel suo ufficio appena rientrata da Milano, dov’era volata in occasione dell’ottantanovesimo compleanno della mamma. Una famigliona la sua, quattro sorelle e un fratello, quindi 6 figli come nelle famiglie milanesi di una volta. “Dopo vent’anni a Miami, è casa per me – dice – anche se due volte l’anno torno in Italia vuoi per le vacanze che per salutare la mamma e gli zii che stanno a Firenze”.

Super attiva, dopo una doverosa gavetta in grosse società lombarde, oggi è diventata un’imprenditrice nel settore immobiliare a Miami e gestisce insieme al marito una famosa società che lavora con meritato successo.

“Dal lunedì al venerdì sono full immersion in ufficio: non ho tregua, perché i clienti, anche quelli più affezionati, chiamano a tutte le ore e la A.D. Mobili è famosa per offrire un servizio a trecentosessanta gradi, a clienti che arrivano da tutte le parti del mondo. Il weekend però – assicura – sono tutta dedicata e con gioia alla famiglia e alla casa”.

Ha due figli, Ilaria di 22 anni e Simone di 20. Entrambi impegnati con successo. Ilaria già laureata in Scienze Politiche Internazionali, ma che vuole diventare anche avvocato. Simone è ancora all’università di Business International. Nel suo ufficio squillano i telefoni incessantemente quando non suonano alla porta.

Erica non ha certo tempo per la palestra o per giocare a golf: il suo hobby è il lavoro che organizza, ogni giorno, con grande entusiasmo perché – dice – proprio ogni giorno mi accorgo di imparare qualcosa di nuovo. Il suo business funziona perché ama il suo lavoro e come dice lei “un italiano a Miami parte avvantaggiato. Noi italiani abbiamo davvero una marcia in più, perché sappiamo occuparci di tutto e di più, contrariamente agli americani che si occupano di un solo problema alla volta”.

Oggi Erica è una “property manager”. È sposata dal ’96 e insieme al marito, agente immobiliare, è riuscita a creare la sua società che lavora con crescente successo. Ci dispensa una perla sugli americani che – dice – difficilmente si occupano di qualcosa di diverso dal loro settore. Bravi ma un po’ “chiusi”. Non aperti a fare e ad imparare inseguendo ogni giorno il mercato, che cambia con sempre nuove e diverse esigenze. Il suo ufficio è davvero un porto di sbarco.

Lei non si è mai laureata ma la sua esperienza lavorativa e il suo impegno sono così grandi che valgono più di tanti master o corsi speciali all’università. Ha realizzato in pieno il sogno americano con il suo ingegno, l’impegno e soprattutto la gioia di poter imparare qualcosa di più e ogni giorno. Per saperne ancora della sua vita le abbiamo chiesto:

Cosa offre la sua A.D. Mobili? In cosa consiste il suo lavoro di ogni giorno? È stato più facile lavorare in Italia o a Miami?

Servizi ai proprietari: management azienda immobiliare sotto cui sono registrati gli immobili, incasso e versamento in banca affitti, supervisione riparazioni, rapporti con inquilini, ispezioni e messa in sicurezza delle proprietà in caso di eventi atmosferici (uragani, tempeste tropicali). Servizi agli investitori: prima nota e registrazione spese. Trasferimento dati a Commercialista USA per effettuare il Tax Return annuale.

Servizi ad inquilini: preparazione contratti e assistenza burocratica nei rapporti con i boards condominiali che approvano i residenti.

Quale sarà il futuro di A.D. Mobili? Resterà un’impresa di famiglia?

Ci stiamo espandendo ma l’idea di gestione familiare deve rimanere. Stiamo acquisendo nuove gestioni da investitori in prevalenza esteri o degli stati del Nord (Canada e Nord USA). Compriamo e vendiamo regolarmente immobili residenziali e commerciali per investitori italiani e svizzeri. Una volta acquisiti ne seguiamo la ristrutturazione, le riparazioni e tendiamo a valorizzarli per poi “flipparlo” (cioè rivenderlo) nuovo e pronto per l’uso.

A livello personale spero che almeno uno dei nostri ragazzi decida di impegnarsi nel nostro business che è arrivato a livelli di fatturato interessanti. Entrambi i miei figli parlano italiano inglese e spagnolo, hanno scelto materie accademiche che sono complementari a quello che facciamo ed inoltre, se tutto come previsto, a breve avremo anche una legale in casa (in house attorney).

L’immobiliare oggi a Miami: conviene ancora acquistare casa a Miami Beach per avere un reddito? Chi volesse acquistare un immobile, può rivolgersi direttamente a lei?

In Florida non si pagano income taxes, le proprietà sono tutelate dalla legge e un inquilino che non paga può essere espulso in 4/5 settimane. Gli affitti sono raddoppiati dopo il Covid e i turisti sono tornati alla grande. Chi compra deve però affidarsi ad agenzie “verticali” che lo seguano anche e soprattutto dopo l’acquisto. Gli agenti immobiliari infatti per vendere direbbero qualsiasi cosa su rendimenti e situazione dell’immobile. Noi, visto che poi dovremo effettivamente gestirlo e garantirne i profitti, non possiamo raccontare frottole. In fin dei conti è la nostra faccia, quella che ci mettiamo! Serietà e coerenza pagano sempre.

Il grande edificio chiamato “Porsche” a Miami Beach ha persino il servizio che prevede di entrare direttamente in casa con la macchina, a qualunque piano sia l’abitazione: ma non è un po’ esagerato?

Tutto regolare. Benvenuti in America!!! – ci risponde con un sorriso.

Pensa che anche lei potrà avvalersi di qualche servizio che può offrire l’Intelligenza Artificiale?

Si, il nostro Broker di riferimento, The Keyes Company, sta già utilizzando programmi che aiutano a presentare in modo più professionale e corretto le proprietà. Inoltre molti servizi forniti dal settore immobiliare sono implementati dall’AI sia nelle descrizioni che nella parte visual, aiutano la trasparenza e la completezza delle informazioni.

Oggi un investitore può acquistare senza spostarsi da casa senza sorprese. Serve sempre qualcuno sul campo ma il lavoro è davvero più agile. Anche i closings sono normalmente fatti in remoto tramite video conference ed il riconoscimento facciale. Alcuni piccoli vantaggi portati dal Covid.