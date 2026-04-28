Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la loro uscita dall’Opec e dall’Opec+, una decisione che rappresenta un duro colpo per l’organizzazione dei principali Paesi esportatori di petrolio e per l’Arabia Saudita, considerata il leader de facto del gruppo.

La scelta arriva in un momento estremamente delicato per il mercato energetico globale, già sotto pressione a causa della guerra con l’Iran e delle conseguenze sul commercio internazionale del petrolio e del gas.

La fuoriuscita di un membro storico come gli Emirati rischia di indebolire l’equilibrio interno dell’Opec, che da sempre si fonda sulla capacità di presentare un fronte comune nonostante le divergenze tra i Paesi membri.

Crisi energetica e tensioni nello Stretto di Hormuz

La situazione è aggravata dalla crisi nello Stretto di Hormuz, uno snodo strategico attraverso cui passa circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale.

Le tensioni e gli attacchi attribuiti all’Iran hanno reso l’area instabile, con conseguenze dirette sui flussi energetici globali e sui prezzi del petrolio.

I Paesi del Golfo, tradizionalmente alleati all’interno dell’Opec, stanno affrontando difficoltà crescenti nel garantire stabilità e coordinamento, mentre le divergenze politiche e strategiche diventano sempre più evidenti.

In questo contesto, la decisione degli Emirati rischia di aprire una fase di maggiore frammentazione all’interno del cartello dei produttori.

Le critiche e il ruolo degli Stati Uniti

La scelta degli Emirati Arabi Uniti ha anche una forte valenza politica internazionale. Secondo diverse interpretazioni, rappresenterebbe una vittoria per il presidente statunitense Donald Trump, che ha più volte criticato l’Opec accusandolo di influenzare artificialmente i prezzi del petrolio a danno dei consumatori globali.

Trump ha inoltre collegato il sostegno militare degli Stati Uniti ai Paesi del Golfo alla necessità di mantenere prezzi energetici più equilibrati, accusando alcuni membri dell’organizzazione di beneficiare della protezione americana senza un adeguato bilanciamento economico.

Le divisioni nel Golfo e le parole di Gargash

La decisione di uscire dall’Opec arriva anche in un contesto di crescente frustrazione politica da parte di Abu Dhabi. Gli Emirati, importanti alleati degli Stati Uniti e attori chiave nella regione, hanno criticato altri Paesi arabi per la risposta considerata insufficiente agli attacchi iraniani durante la guerra.

Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente emiratino, ha sottolineato le debolezze del coordinamento regionale. Secondo le sue parole, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo si sono sostenuti soprattutto sul piano logistico, ma hanno mostrato limiti evidenti nelle risposte politiche e militari.

Gargash ha espresso sorpresa per la mancanza di una posizione più forte da parte del Consiglio del Golfo, evidenziando come le aspettative degli Emirati fossero più alte rispetto a quelle realizzate.