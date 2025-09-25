Il Gruppo Enel ha partecipato all’ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week attualmente in corso a New York, che hanno coinvolto leader provenienti da tutto il mondo.

Investimenti sostenibili e crescita inclusiva

Il top management di Enel ha preso parte a incontri di alto profilo, sottolineando l’impegno attivo del Gruppo ad accelerare gli investimenti sostenibili e la crescita inclusiva attraverso la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato.

Enel ha evidenziato il ruolo vitale delle imprese nel plasmare un’economia globale resiliente e nel promuovere la transizione energetica attraverso partnership strategiche.

L’ad Flavio Cattaneo: “Transizione energetica giusta e a prova di futuro”

“La nostra partecipazione all’ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week riflette il costante impegno di Enel per un futuro a zero emissioni. Come dimostrato dalla nostra strategia basata sulla sostenibilità finanziaria e ambientale, la transizione energetica è in grado di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder. Forti della nostra riconosciuta esperienza, riteniamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia essenziale per sbloccare gli investimenti necessari all’ulteriore sviluppo delle infrastrutture di rete e delle energie rinnovabili. Affinché ciò sia possibile, in particolare nei Paesi emergenti, servono infatti politiche trasparenti, quadri normativi che tengano conto dei rischi climatici e processi autorizzativi semplificati. È in questo modo che si può realizzare una transizione energetica giusta e a prova di futuro”, ha dichiarato Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato del Gruppo Enel.

UN Private Sector Forum

Il Gruppo Enel ha partecipato il 22 settembre allo UN Private Sector Forum, organizzato dallo UN Global Compact su iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L’evento ha riunito un gruppo selezionato di 50 alti dirigenti di aziende globali, capi di governo e rappresentanti delle Nazioni Unite per una tavola rotonda incentrata sull’accelerazione dei finanziamenti e degli investimenti del settore privato per una crescita economica sostenibile.

“Dilemmas Forum”

Tra gli eventi a cui ha partecipato la delegazione Enel spicca inoltre il “Dilemmas Forum”, l’iniziativa di punta del Global Compact Legal Council co-presieduto da Enel che ha riunito 60 alti dirigenti aziendali per un dibattito su temi strategici e legali legati alla sostenibilità e alla leadership responsabile, al fine di rafforzare la resilienza dei business e creare valore di lungo termine.

Enel ha inoltre sponsorizzato la pubblicazione del “Legal Insights for Business Leaders”, un report che fa luce sulla rapida evoluzione delle normative globali sulla sostenibilità nel quale è presentato anche un case study del Gruppo.