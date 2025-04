Turbine eoliche innovative, sempre più integrate con l’ambiente circostante e progettate per ridurre al minimo l’impatto paesaggistico. Enel ha lanciato WinDesign, un contest internazionale rivolto a studi di architettura, società di ingegneria, imprese, start-up, università e studenti di tutto il mondo, con l’obiettivo di raccogliere nuove idee e soluzioni che integrino funzionalità, design, innovazione e sostenibilità nelle turbine eoliche. Una sfida globale per dare un nuovo look all’energia sostenibile, con soluzioni che combinino avanzamento tecnologico e design.

Il contest stimolerà i migliori creativi e ingegneri a ideare, progettare e implementare nuove soluzioni sviluppate secondo criteri di ridotto impatto ambientale e paesaggistico, idoneità tecnico-funzionale, flessibilità di utilizzo e sostenibilità economica e finanziaria, nel pieno rispetto delle comunità locali e in conformità alle normative vigenti.

Si è aperta ufficialmente la gara: la prima fase del contest prevede che disegni e progetti vengano depositati entro la mezzanotte del 16 giugno. I progetti che saranno ammessi alla fase successiva riceveranno un premio di 5.000 euro.

La seconda fase, quella finale, partirà il 1° luglio e i candidati ammessi avranno tempo fino a mezzanotte del 29 settembre per presentare un progetto di dettaglio e un report tecnico-economico sulla fattibilità delle soluzioni proposte. I primi tre classificati riceveranno rispettivamente un premio da 250.000 euro, 150.000 euro e 50.000 euro. Inoltre, saranno assegnati tre riconoscimenti speciali non cumulativi, per le categorie (i) Design, (ii) Fattibilità Tecnico-Economica e (iii) Innovazione e Sostenibilità, da 15.000 euro ciascuno.

Enel è leader nella transizione ed innovazione energetica e da anni è impegnata per diffondere la consapevolezza dell’importanza della produzione eolica, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e con progetti in grado di coniugare efficienza e salvaguardia ambientale. Questo approccio aperto alla più ampia partecipazione è testimoniato anche dalla scelta di accogliere il contest WinDesign su www.openinnovability.enel.com, la piattaforma di crowdsourcing sviluppata da Enel proprio per la ricerca di soluzioni innovative avvalendosi delle più brillanti idee e tecnologie in circolazione, siano esse provenienti da startup, aziende, mondo accademico o investitori.