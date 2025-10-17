Enel si aggiudica il primo premio all’Innova Retail Award nella categoria “Negozi non alimentari – Concept” grazie al suo innovativo Customer Hub: un nuovo paradigma del retail che ridefinisce il ruolo del punto vendita, trasformandolo in un ecosistema esperienziale, relazionale al servizio delle comunità.

La giuria dell’Innova Retail Award ha deciso di premiare Enel per aver realizzato un nuovo concept esperienziale pensato come un Customer Hub che supera il concetto di negozio tradizionale, offrendo soluzioni integrate per famiglie e aziende e promuovendo un utilizzo dell’energia più consapevole.

Con un design accogliente e consulenza personalizzata, il format accoglie i visitatori in spazi familiari e inclusivi, arricchiti da ledwall, vetrine digitali e strumenti di simulazione energetica che rendono ogni visita un’esperienza coinvolgente. Il layout è studiato per favorire la permanenza, l’interazione e la scoperta.

All’interno del Customer Hub, Enel propone un’offerta ampia e integrata: dalla fornitura di luce e gas per tutte le tipologie di clienti e per le diverse loro esigenze alla mobilità elettrica, dalle soluzioni per l’autoproduzione da fonti rinnovabili, alla fibra, fino ai servizi di manutenzione, assistenza e check-up energetico. Un’offerta che mette al centro non solo i servizi, ma l’esperienza complessiva del cliente: ciò che conta non è più solo cosa si acquista, ma come lo si vive.

Grazie a questo approccio innovativo, i nuovi Customer Hub, posizionati in location ad alta visibilità, si pongono l’obiettivo di guidare persone e comunità verso la transizione energetica, mostrando come l’elettrificazione dei consumi possa rappresentare non solo una scelta etica e sostenibile, ma anche economicamente vantaggiosa.