Eni crea con Petronas, la società petrolifera malese, una Newco indipendente a partecipazione paritetica, attraverso l’integrazione dei rispettivi asset upstream di gas in Indonesia e Malesia.

L’ad Descalzi: “Momento di trasformazione per Eni”

L’accordo vincolante è stato firmato ad Abu Dhabi nel corso dell’evento globale dell’energia Adipec, alla presenza di Claudio Descalzi, a.d di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, presidente e a.d di Petronas.

La Newco – che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia – opererà come entità finanziariamente autosufficiente, con un piano di investimenti superiore a 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l’obiettivo di mettere in produzione circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) di riserve già scoperte.

Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni: “Questo accordo rappresenta un momento di trasformazione per Eni. Abbiamo unito le forze con PETRONAS per gestire asset in Indonesia e Malesia, generando sinergie in termini di asset, competenze e capacità finanziarie. Facendo leva sugli asset produttivi esistenti e sviluppando iniziative di rilievo sia nel bacino del Kutei sia in Malesia, prevediamo di raggiungere nel medio termine oltre 500.000 barili di olio equivalente al giorno. Questa opportunità porterà a una creazione di valore significativa per Eni, PETRONAS, Indonesia e Malesia, grazie alla nostra eccellenza esplorativa e alla comprovata capacità di realizzare progetti fast track con una disciplina finanziaria rigorosa”.

Investimenti di oltre 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni

L’intesa segue l’accordo quadro sottoscritto dalle due società il 17 giugno scorso. Con la Newco, Eni e Petronas “integreranno portafogli complementari, solidità tecnica e una profonda conoscenza della regione, con l’obiettivo di creare valore nel lungo termine, garantire eccellenza operativa e assumere un ruolo di leadership nella transizione energetica”.

Il piano di investimenti di oltre 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l’obiettivo di mettere in produzione circa 3 miliardi di barili di olio equivalente (boe) di riserve già scoperte.

La Newco punta inoltre a valorizzare un potenziale esplorativo stimato in circa dieci miliardi di boe a basso rischio.