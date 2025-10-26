Da Esselunga addio al parrucchiere con meno di 6 euro e avrai una chioma perfetta in meno di 10 minuti!

C’è chi corre dal parrucchiee ogni mese e chi, davanti allo specchio, cerca soluzioni più pratiche. Da oggi, grazie a un prodotto in vendita da Esselunga, coprire la ricrescita non è più una missione impossibile e soprattutto non richiede di spendere una fortuna.

Con meno di 6 euro, molti clienti stanno scoprendo un alleato inaspettato: il Syoss Root Retouch Permanent Color, una tinta permanente per ritoccare i capelli bianchi tra una colorazione e l’altra. Un piccolo flacone che promette risultati da salone in appena 10 minuti .

Non si tratta di una moda passeggera, ma di una soluzione che unisce tecnologia cosmetica e praticità domestica. Un prodotto pensato per chi desidera un risultato professionale senza uscire di casa, perfetto per chi ha una vita frenetica o vuole semplicemente risparmiare senza rinunciare all’estetica

E il successo è già evidente: sugli scaffali Esselunga, questo ritocco di emergenza va letteralmente a rubare, soprattutto nella tonalità Castano Chiaro, in promozione a 5,59 € con sconto Fidaty del 20% .

Esselunga, con meno di 6 euro avrai capelli da favola

Dietro al prezzo accessibile si nasconde una formula professionale sviluppata da Henkel. Syoss Root Retouch è progettato per coprire la ricrescita tra due tinte complete, agendo solo sulle radici e restituendo uniformità al colore in pochi minuti.

Il principio è semplice: una crema colorante, una lozione rivelatrice e una maschera intensiva post-trattamento. In soli 10 minuti, i pigmenti penetrano nella fibra capillare e neutralizzano i toni bianchi, restituendo un risultato naturale, lucido e omogeneo.

La confezione include tutto il necessario, dai guanti alle istruzioni dettagliate, e può essere usata facilmente anche da chi non ha mai fatto una colorazione a casa. Il prodotto è pensato per chi ha capelli da castano chiaro a castano medio, ma la linea offre diverse sfumature per adattarsi a ogni tipo di chioma.

Prima di tutto, è fondamentale scegliere la tonalità più simile al proprio colore naturale. Basta confrontare la ciocca con la guida colore presente sulla confezione . Una volta miscelati i due componenti, si applica il prodotto sulle radici asciutte, si attende dieci minuti e si risciacqua accuratamente, completando il trattamento con la maschera intensiva inclusa.

Il risultato? Una copertura uniforme e durata, senza aloni né differenze visibili con il resto dei capelli. Chi lo ha provato parla di un effetto “da parrucchiere”, ma a una frazione del prezzo.

Ovviamente, come ogni colorante, richiede alcune precauzioni: test allergico 48 ore prima, guanti protettivi e attenzione a non usare il prodotto su cute irritata o sensibilizzata. Syoss raccomanda inoltre di non applicarlo su ciglia o sopracciglia e di sciacquare immediatamente in caso di contatto con gli occhi.