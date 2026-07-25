Andare in vacanza costa sempre di più e negli ultimi dieci anni l’aumento dei prezzi ha cambiato le abitudini delle famiglie italiane. A rilevarlo è il Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.), che ha confrontato i prezzi di beni e servizi tipici dell’estate del 2016 con quelli attuali sulla base dei dati ufficiali Istat.

Tutit i rincari

A guidare la classifica dei rincari sono i trasporti aerei: i voli nazionali sono aumentati del 193,3%, arrivando quasi a triplicare il costo rispetto a dieci anni fa. Anche i collegamenti europei hanno registrato un’impennata del 187%, mentre i voli intercontinentali sono cresciuti del 68%. Quasi raddoppiate anche le tariffe dei traghetti, salite del 92,1%.

Aumenti significativi anche per chi viaggia in auto: il gasolio costa in media il 61% in più rispetto al 2016, la benzina il 28,5%, mentre il noleggio delle vetture è rincarato di quasi il 28%. Più contenuta la crescita dei biglietti ferroviari (+27,6%) e dei pedaggi autostradali (+10,3%).

Anche il soggiorno pesa maggiormente sul portafoglio: dormire in hotel costa il 69% in più, i pacchetti vacanza tutto compreso il 46%, mentre villaggi e campeggi hanno registrato aumenti più contenuti (+22%).

A crescere sono anche i prezzi dei prodotti estivi: pomodori (+74%), insalata (+41%), frutta fresca (+39,8%), gelati (+36%) e prodotti ittici (+33,7%). Più contenuti invece i rincari per birra (+16%) e condizionatori (+15%).

Secondo Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del C.r.c., i rincari hanno spinto gli italiani a scegliere vacanze più brevi e distribuite durante l’anno: dai soggiorni medi di 11 giorni nel 2016 si è passati a viaggi di 3 o 4 notti, spesso nei mesi meno costosi. Anche le mete estere sono diminuite, passando dal 25,5% delle scelte al 12%.