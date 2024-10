Finalmente il governo ha capito dove cercare e trovare i soldi: il Superenalotto. Dal 2025, raccontano le agenzie che stanno spulciando la manovra, nella giornata di venerdì ci sarà infatti una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Secondo Agipronews, le proiezioni stimano che la quarta estrazione settimanale di Lotto e Superenalotto porterà un utile erariale incrementale di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il Superenalotto, per un totale di 105 milioni di euro nel corso del prossimo anno. E poi dicono che al governo mancano le idee.

Fratoianni: “Il governo fa cassa con i ludopatici”

“Governo di biscazzieri – scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra – fra le varie cose dannose di questa manovra, ce n’è una pessima e che fa rabbia. Il governo Meloni prevede un’estrazione in più a settimana per il gioco del Lotto e del Superenalotto. Un modo volgare e pessimo di fare cassa sulla pelle di chi ha difficoltà legate alla dipendenza da gioco. In sostanza, una rapina ai danni di chi è più fragile”.

“E fra le righe un messaggio a tutti gli italiani – conclude il leader di SI – che vivono del proprio lavoro: per voi non c’è nulla, per cui affidatevi alla fortuna se volete provare a migliorare la vostra condizione di vita”.