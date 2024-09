Finalmente torna il bonus bebè da 400 euro: devi fare subito questa domanda

Un bonus bebè da 400 euro: un aiuto fondamentale per supportare le famiglie con neonati e bambini molto piccoli.

Secondo la Federconsumatori, nel 2024, il costo medio per mantenere un bambino nel primo anno di vita varia tra i 7.500 euro circa e i 17.500 euro all’anno. Un dato che mostra un aumento del 4% rispetto al 2023. Le spese sono tante: latte in polvere, pannolini, visite mediche, farmacia, abbigliamento e altri prodotti indispensabili. Le scelte dei genitori determinano il vero peso dell’esborso. Risparmiare è quindi possibile, anche se difficile.

Per aiutare le famiglie più in difficoltà, quasi tutti i grandi Comuni italiani prevedono bonus bebè. Aiuti mirati, destinati a supportare le famiglie con figli neonati. L’obiettivo è quello di tendere una mano alla famiglia che accoglie in casa un figlio proprio per coprire parte delle spese necessarie per il suo mantenimento. Ovviamente, è importante verificare i requisiti specifici, dato che cambiano da città in città. Cambiano anche le modalità di richiesta.

Bonus bebè a Siena da 400 euro: come richiederlo

Il Comunale di Milano offre per esempio fino a 1.800 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato (le famiglie devono avere un ISEE sotto i 25.000 euro). A Roma l’aiuto è una tantum per ISEE sotto i 20.000. Il bonus bebè di Napoli è pari a 1.200 per ISEE sotto i 18.000 euro. A Torino la soglia ISEE sale a 22.000 euro e poi scende anche l’importo (massimo 1.000 euro).

A Siena è attivo uno dei bonus bebè più interessanti: l’aiuto denominato Benvenuto al mondo offre infatti un contributo fino a 400 euro all’anno con limiti ISEE assai alti e specificatamente pensato per collaborare alle spese di prodotti di farmacia. L’aiuto, in teoria, può quindi arrivare a tutti. Le domande sono partite in primavera ma andranno avanti fino a fine febbraio 2025. E non era scontato che il Comune toscano confermasse anche quest’anno il bonus per sostenere nascite e adozioni.

Il contributo sarà dunque concesso per l’anno 2024 sotto forma di bonus bebè per un valore massimo di 400 euro, ma dovrà essere speso presso le farmacie comunali per l’acquisto di prodotti farmaceutici per l’infanzia a marchio Asp “Città di Siena”. L’aiuto è ovviamente cumulabile con l’Assegno unico e le altre principale iniziative assistenziali per bambini.

Il bonus può essere erogato per le nascite dal primo gennaio 2024 e per le adozioni di bambini fino a sei anni di età (perfezionatesi a decorrere dal primo gennaio e fino al 31 dicembre 2024). E la giunta comunale ha stanziato 25.000 euro in tutto. La domanda va presentata entro il 28 febbraio 2025 ai fini della redazione della seconda graduatoria in uscita entro il 31 marzo 2025. Per compilate il modulo della richiesta bisogna visitare il sito sienafamiglia.it o contattare lo Sportello famiglia del Comune senese.