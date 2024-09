Forum di Cernobbio, un francobollo celebra la 50a edizione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 6 settembre 2024 ha emesso un francobollo dedicato al Forum di Cernobbio, nella 50a edizione. Lo comunicano il MIMIT e Poste Italiane. Si tratta di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sapere”.

Descrizione e caratteristiche del francobollo

La vignetta raffigura una veduta del lago di Como in cui si evidenzia Villa d’Este, residenza patrizia rinascimentale che ospita dal 1975 il Forum di Cernobbio, evento di rilievo internazionale dove Capi di Stato e di Governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, Ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo si riuniscono ogni anno per confrontarsi sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società nel suo complesso; in primo piano, a sinistra, si stagliano i rispettivi loghi della 50a edizione del Forum e dell’organizzatore dell’evento TEHA Group S.p.A., società controllata da “The European House – Ambrosetti S.p.A.”, la cui scritta delimita in alto la composizione. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Bozzetto: a cura di TEHA Group S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari Indicazione tariffaria: “B ZONA 1”, pari a 1.30€.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia; colori: sei; su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto del logo MIMIT monocromatico.

Dove trovare il francobollo e i prodotti filatelici

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Cernobbio (CO).

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.

Nota: La fotografia raffigurante una veduta del lago di Como con Villa d’Este è riprodotta per gentile concessione di TEHA Group S.p.A.