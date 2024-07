Fotovotaico e batterie da oggi alimentano lo storico rifugio Gnutti grazie a Enel Green Power

Enel Green Power e CAI Sezione di Brescia hanno appena completato l’installazione di un impianto fotovoltaico da 12 kW sul tetto del Rifugio Gnutti e di due batterie da 10 kWh ciascuna. L’edificio, situato a oltre 2.000 metri di quota e utilizzato in occasione della costruzione della diga del Miller, era stato successivamente ceduto da Enel al CAI Sezione di Brescia che lo ha trasformato in un rifugio per gli escursionisti che salgono in Val Miller e verso la cima dell’Adamello, confermandosi una tappa “obbligata” anche per i tanti turisti che tuttora frequentano la Val Camonica.

Grazie anche alla preziosa collaborazione con il Dott. Giambattista Sangalli della Comunità Montana di Vallecamonica e Parco dell’Adamello, Enel Green Power ha potuto realizzare e attivare l’impianto in tempo per la stagione estiva. Oltre ai pannelli fotovoltaici – la cui progettazione e fornitura è stata interamente gestita da Enel X – sono state installate anche due batterie, da 10 kWh ciascuna, per lo stoccaggio dell’energia elettrica prodotta in eccesso e riutilizzabile nei momenti di scarso irraggiamento, alimentando il Rifugio con energia green al 100%.

Enel Green Power e CAI Brescia insieme per una montagna sempre più sostenibile

“Enel Green Power – con i suoi 18 impianti idroelettrici, 8 grandi dighe e 15 dighe minori – è un operatore fortemente radicato nel territorio bresciano, da sempre attento all’ambiente e alla sostenibilità. Supportando questa iniziativa, insieme al CAI e con la collaborazione del Parco dell’Adamello, ha voluto rendere il Rifugio Gnutti, un’istituzione per chi frequenta queste montagne, autonomo dal punto di vista energetico, portando un beneficio tangibile al territorio, ai tanti turisti e alle comunità locali” spiega Matteo Bossi, Responsabile Unità Territoriale Cedegolo Enel Green Power.

“Il Rifugio Gnutti rappresenta una parte importante del patrimonio della nostra Sezione ed è una sentinella per l’ambiente dell’Adamello – dichiara Renato Veronesi, Presidente della Sezione di Brescia del CAI. La collaborazione con Enel Green Power ha permesso di realizzare un impianto che garantisce una significativa riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo una fruizione sostenibile e responsabile del delicato ambiente alpino. Ringraziamo Enel Green Power per il prezioso supporto anche in questo progetto innovativo, come già avvenuto per le iniziative “Un suono in estinzione” e “Climada”.