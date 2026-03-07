“Una donna su cinque lascia il proprio posto di lavoro dopo la nascita del primo figlio e questo non è più tollerabile”. A ricordarlo è la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, partecipando ad una iniziativa organizzata dalla Fisascat-Cisl, in vista dell’8 marzo. La direttiva sulla parità salariale “è un primo passo”, sottolinea ma “le differenze salariali si combattono consentendo alle donne di entrare nel mercato del lavoro e di poterci rimanere. E per rimanere bisogna dare loro la possibilità di conciliare vita e lavoro”.

“Sappiamo inoltre – prosegue Fumarola – che far entrare più donne nel mercato del lavoro significa avere la possibilità di aumentare il Pil fino al 9%. Dobbiamo anche garantire la possibilità alle donne di fare progressioni di carriera, di non essere obbligate al part-time involontario. Per questo il nostro impegno va nella direzione di garantire un’occupazione stabile, di qualità, ben contrattualizzata, che significa anche lavorare di più e meglio sul welfare aziendale e sulla contrattazione sociale che deve vedere gli enti locali garantire appunto i servizi alla persona”.