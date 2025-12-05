Il 2025 è stato un anno record per i super-ricchi del pianeta, i quali detengono ora tutti inseme 15.800 miliardi di dollari. Una cifra record ottenuta grazie ai boom dei mercati azionari e alla crescita vertiginosa dei colossi tecnologici. A scattare questa fotografia è Ubs che ha contato 196 miliardari “self-made”, il numero più alto dal 2021.

La nazione con più miliardari continuano ad essere gli Stati Uniti: qui ci sono ben 924 super-ricchi, un terzo di tutti quelli presenti nel mondo. Nell’ultimo anno i nuovi super-ricchi sono stati 89. Le loro ricchezze sono state accumulate grazie alle performance record raggiunte dalle nuove start-up digitali e dalle imprese che hanno investito nell’intelligenza artificiale come Nvidia e Oracle.

Entro il 2040 6.900 miliardi di dollari passeranno agli eredi

Sempre stando alla rilevazione di Usb, entro il 2040 6.900 miliardi di dollari verranno trasferiti agli eredi. Si tratta quindi di un patrimonio enorme che passerà di mano. Altro dato rilevato è quello della mobilità: il 36% dei super-ricchi si è trasferito almeno una volta nella vita, con un altro 10% che sta invece valutando di farlo. Le ragioni sono legate alla ricerca di migliore qualità della vita, timori geopolitici, e ottimizzazione fiscale.

In questi anni sono cambiate anche le strategie di investimento. Si guarda con maggiore attenzione al progresso tecnologico e agli investimenti a impatto sociale. Si punta poi ad uno stile di vita più equilibrato che porta con sé anche un aumento dell’aspettativa di vita: quest’ultimo aspetto complica la gestione dei patrimoni familiari, con quattro miliardari su dieci che ora prevedono di vivere molto più a lungo dovendo di conseguenza aggiornare le strategie di investimento e i testamenti.