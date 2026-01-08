Ci sono prodotti in grado di salvare dagli sprechi e da Lidl ce n’è uno davvero pratico e funzionale. Ecco di cosa si tratta, per l’esattezza.

Da alcuni anni a questa parte, il tema degli sprechi alimentari è particolarmente affrontato e sentito. Il cibo è fondamentale per il nostro benessere quotidiano, e sprecarlo è un vero peccato. Quell’eccesso che si butta per varie ragioni, infatti, è anche denaro che potrebbe essere impiegato diversamente.

Ridurre gli sprechi, dunque, è essenziale non solo per non buttare gli alimenti, ma anche per risparmiare in termini economici. Quando mangiamo, infatti, possono avanzare dei cibi che si possono consumare anche nei giorni successivi.

Soprattutto a margine di festività varie, conservare ciò che avanza e che è ancora buono da consumare, è un’ottima abitudine. Buttare cibo si traduce in spreco di tempo, energia e risorse ed è per questo che un occhio più attento a ciò che consumiamo serve a organizzare meglio il frigo.

Da Lidl c’è una soluzione assai funzionale, che può evitare di gettare inutilmente alimenti ancora consumabili.

Lidl, il gadget salvasprechi che tutti vogliono, a un prezzo davvero eccezionale

Il discount tedesco, per evitare sprechi inutili, propone un prodotto noto per la sua utilità ed efficacia.

Stiamo parlando di un set di contenitori salvafreschezza Silvercrest che contribuisce in modo molto significativo a non sprecare. Resistenti e riutilizzabili, questi contenitori possono essere lavati facilmente in lavastoviglie e persino usati in microonde, ma senza coperchio.

Possono adeguarsi a temperature da -20 a +100°C. Ecco perché si tratta di gadget che possono essere impiegati sia in frigorifero che in freezer, nonché in microonde. Se si desidera riscaldare i pasti, poi, non si dovrà trasferire il cibo in altri contenitori.

In tali recipienti è possibile conservare avanzi del pranzo, verdure lavate, cibi cotti, zuppe, salse ecc. Ma non è tutto, perché è possibile usarli nel caso in cui si sia soliti preparare i pasti in anticipo, da portare con sé in varie occasioni, anche a lavoro (magari in ufficio).

Con questo metodo di preparazione in anticipo, si ha modo di risparmiare sulla spesa, tenere sotto controllo ciò che si mangia e vivere in maniera molto più sana, da questo punto di vista. I contenitori, inoltre, sono impilabili e questo garantisce un certo ordine all’interno del frigo. Il prezzo è davvero accessibile: solo 4.99€ per un set a scelta.