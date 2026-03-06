Il ministro dell’Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, avverte che l’escalation della guerra in Medio Oriente potrebbe interrompere nel giro di poche settimane le spedizioni di energia dal Golfo Persico, con un forte aumento dei prezzi del petrolio. In caso di stop generalizzato alle esportazioni, il greggio potrebbe arrivare fino a 150 dollari al barile.

“Ciò farà crollare le economie mondiali”, ha dichiarato Saad al-Kaabi al Financial Times, prevedendo che se la guerra continuasse la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell’energia salirebbero alle stelle.

Il ministro ha inoltre previsto che, se tutti gli esportatori di energia del Golfo interrompessero la produzione nel giro di pochi giorni, “il prezzo del petrolio schizzerà a 150 dollari al barile”.

Saad al-Kaabi ha aggiunto al Financial Times che, anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero “settimane o mesi” perché il Qatar torni a un normale ciclo di consegne dopo l’attacco di un drone iraniano contro il suo più grande impianto di gas naturale liquefatto.

Il Qatar, secondo produttore mondiale di Gnl, è stato inoltre costretto a dichiarare lo stato di forza maggiore questa settimana dopo uno sciopero nel suo impianto di Ras Laffan.