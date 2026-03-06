Il governo di Lisbona ha annunciato una riduzione delle accise sul gasolio, una misura pensata per contenere l’impatto del forte aumento dei carburanti che entrerà in vigore lunedì prossimo nei distributori portoghesi. Si tratta di “uno sconto straordinario e temporaneo dell’accisa sui prodotti petroliferi (Isp) applicabile al gasolio da autotrazione pari a 3,55 centesimi al litro, restituendo ai contribuenti il gettito Iva aggiuntivo corrispondente all’aumento previsto del prezzo”, si legge in un comunicato del governo.

La decisione conferma quanto anticipato alcuni giorni fa dal primo ministro portoghese, Luís Montenegro, ed è finalizzata a fronteggiare un rincaro previsto di 23,4 centesimi al litro per il gasolio e di 7,4 centesimi al litro per la benzina. Montenegro ha parlato dalla città spagnola di Huelva, dove venerdì si è svolto il vertice bilaterale Spagna-Portogallo, aprendo alla possibilità di interventi comuni tra i due Paesi. “Nelle prossime settimane continueremo a monitorare attentamente questo effetto con misure a livello nazionale e, eventualmente, di cooperazione con Paesi amici, primo fra tutti la Spagna”, ha affermato, sottolineando l’impegno del governo a tutelare i cittadini dagli aumenti e a valutare strategie condivise nell’area iberica.