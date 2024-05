Il programma dei Master di Eni trasforma l’energia dei giovani in energia per il futuro

La transizione energetica può essere la chiave per sbloccare nuove opportunità verso soluzioni più sostenibili e innovative. Per questo, i Master di Eni aprono le porte a giovani appassionati di temi energetici che desiderano costruire un futuro di successo in questo campo in continua evoluzione. Mettendo a disposizione ambienti stimolanti e all’avanguardia, dove gli studenti possono sviluppare conoscenze e competenze tecniche di alto livello, i programmi formativi offrono loro la possibilità di confrontarsi con esperti del settore, alternare lezioni pratiche a case study, partecipare a seminari di manager Eni, ma anche di conoscere compagni provenienti da tutto il mondo. Partendo dalle energie sostenibili del Master MEDEA, passando alle Natural Resources del Master MiNDS, fino ad arrivare all’esplorazione geologica sul campo offerta dal Master GEMS e alle tematiche della fusione del Master Next-Gen Nuclear Power.

C’è un Master di Eni che percorre ogni forma di energia. L’obiettivo principale è offrire competenze e opportunità ai futuri professionisti determinati ad affrontare le sfide del futuro energetico, fornendo loro una formazione completa e un’esperienza pratica nei territori di presidio. Inoltre, per i master MEDEA, MiNDS e GEMS sono previste borse di studio, mentre per il master NEXT-GEN è previsto un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. In conclusione, i Master di Eni sono come una fucina di talenti: pronti a guidare la transizione energetica con creatività, competenza e passione, offrendo una visione a 360° del mondo dell’energia e dell’innovazione. Perché le soluzioni per il domani hanno bisogno di menti giovani, oggi. È già possibile iscriversi ad alcuni di questi Master.

Scopri di più sulle pagine dedicate:

Master MEDEA: https://www.eni.com/it-IT/carriere/percorsi-formativi/master/medea.html

Termine bando: 15 maggio 2024 per i candidati italiani

MASTER NEXT-GEN NUCLEAR POWER: https://www.eni.com/it-IT/carriere/percorsi-formativi/master/next-gen-nuclear-power.html

Termine bando: 17 giugno 2024

MASTER MiNDS (link in aggiornamento dal 9 maggio): https://www.eni.com/it-IT/carriere/percorsiformativi/master/minds.html

MASTER GEMS: https://www.eni.com/it-IT/carriere/percorsi-formativi/master/gems.html

Termine bando: 9 settembre 2024