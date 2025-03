IMU cancellata per sempre in questo Comune, dove anche chi possiede tre case viene esentato dal pagamento dell’imposta.

Gli italiani conoscono bene il significato – o meglio il valore pecuniario – dell’IMU, la tassa sulla casa. IMU non è altro che l’acronimo di Imposta Municipale Unica. Sono tenuti a versarla i proprietari (ma anche altri soggetti) di un secondo immobile oltre all’abitazione principale. Esclusa dunque la prima casa, tassata fino al 2013.

Da oltre dieci anni, esclusa dunque la prima casa, sono stati soggetti al pagamento dell’IMU fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con la sola eccezione, come detto, dell’abitazione presso la quale il contribuente ha posto la propria residenza. Oltre al legittimo proprietario dell’immobile, anche altri soggetti sono tenuti a versare l’IMU.

Parliamo dei titolari del diritto di uso, usufrutto, abitazione, superficie o enfiteusi, ma anche del coniuge assegnatario della casa coniugale dopo separazione, scioglimento, annullamento o cessazione dei diritti civili del matrimonio, dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e infine dal locatario per quelli in locazione finanziaria. In alcuni Comuni però l’IMU proprio non esiste.

IMU, in questi Comuni non si paga

Esattamente: in alcuni Comuni siciliani non c’è l’IMU. È tutto perfettamente legale: non si tratta di qualche escamotage per aggirare la legge, ma di una scelta ben precisa da parte del legislatore. L’esenzione IMU viene concessa ai proprietari in forza di alcune caratteristiche particolare dell’immobile o del terreno.

Nel caso dei terreni agricoli, sono esenti dal pagamento dell’IMU tutti i terreni che si trovano nel territorio dei Comuni presenti nella lista contenuta nella circolare n. 9 emessa dal Ministero delle Finanza in data 14 giugno 1993. In questo elenco rientrano zone montane o campestri “svantaggiate” e a rischio spopolamento. Il motivo dell’esenzione dall’IMU è dunque spiegato.

Si tratta di un aiuto, di un incentivo che mira a contrastare lo spopolamento di quelle zone di territorio, a rischio sopravvivenza. Lo stesso discorso vale per i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori elencati nell’allegato A della legge n, 448 del 28 dicembre 2001. Anche loro sono totalmente esentati dall’IMU. La ragione è la medesima: un aiuto contro lo spopolamento.

Ma come fare a capire se un nostro immobile o il terreno agricolo può fruire di uno sconto IMU o addirittura dell’esenzione totale? La cosa più semplice da fare è rivolgersi direttamente al Comune: l’ufficio competente fornirà tutte le informazioni sulle tasse da pagare e su eventuali riduzioni e esenzioni. In alternativa rimane possibile rivolgersi a un CAF locale o a un patronato.