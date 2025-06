Nel 2024 secondo il rapporto “Lavoro minorile in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro” dell’Unicef in Italia i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni hanno raggiunto quota 80.991. Un numero in costante crescita dal 2021, quando erano 51.845, fino ai 78.530 del 2023. Parallelamente, crescono anche gli infortuni: nella sola fascia 15-17 anni si è passati da 5.816 nel 2020 a 18.825 nel 2023, con sei casi mortali. Estendendo lo sguardo ai giovani fino a 19 anni, i lavoratori nel 2023 erano 415.495, con un aumento del 35% rispetto al 2019. Sempre secondo il rapporto, le denunce di infortunio presentate all’Inail tra 2019 e 2023 sono state 330.864, di cui 204.369 riguardanti minori di 14 anni. Solo nel 2023, 83.057 denunce sono arrivate per le fasce 0-14 e 15-19 anni. Nel periodo 2019-2023 si contano 84 infortuni mortali tra i lavoratori fino a 19 anni.

“Stiamo facendo la storia” ha detto più volte la premier Giorgia Meloni parlando dei dati sul lavoro. Chissà se la al Governo rivendicheranno anche questi record.