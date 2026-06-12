Polemica in Aula alla Camera, nella giornata di ieri, per una frase del pentastellato Francesco Silvestri durante il dibattito sulle comunicazioni della premier. Silvestri è andato all’attacco sottolineando che “dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi dalla posizione che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump” ma “lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Noi abbiamo bisogno di un leader completamente diversi e spero che tra qualche mese” sarà così, ha detto.

Fratelli d’Italia (e non solo) contro Silvestri

Le parole di Silvestri hanno provocato diverse reazioni da parte di esponenti di Fratelli d’Italia. A protestare sono state però anche diverse parlamentari donne della minoranza.

“È vergognoso – ha stigmatizzato nel suo intervento Paolo Trancassini di FdI – dire che qualcuno dovrebbe mettersi le ginocchiere anziché alzare la testa, lo dico alle belle anime della sinistra: sapete perfettamente quando si dice a una donna che si debe mettere le ginocchire davanti a un uomo. Questo è un fatto vergognoso!”. Trancassini ha chiesto alla presidenza di intervenire: “Mi auguro che si apra una istruttoria”. “Verificheremo assolutamente”, ha detto il presidente Lorenzo Fontana.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami, ha attaccato la sinistra e il collega pentastellato: “Le parole pronunciate da Silvestri sulle ginocchiere rappresentano un livello di confronto politico inaccettabile e indegno delle istituzioni repubblicane. L’allusione contenuta in quella espressione richiama stereotipi offensivi e colpisce non solo il Presidente del Consiglio, ma il principio stesso secondo cui il merito, il consenso e il percorso politico debbano essere riconosciuti senza insinuazioni sessiste o degradanti. Come ha dichiarato il Presidente Meloni nella sua replica, la sinistra non riesce ad accettare che c’è qualcuno che senza mai indossare le ginocchiere è arrivata a ricoprire quel ruolo senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie”.

Bignami ha proseguito: “E ai difensori della dignità della donna a corrente alternata dà fastidio che la prima donna premier in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla. Quando il linguaggio politico scivola nell’insulto personale e nella delegittimazione attraverso riferimenti umilianti, viene meno il decoro richiesto a chi ricopre un mandato parlamentare. Per queste ragioni chiediamo formalmente alla Camera dei Deputati di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento e di disporre la sospensione del deputato Francesco Silvestri per la gravità delle espressioni utilizzate. Allo stesso tempo, riteniamo che un gesto di responsabilità politica imporrebbe allo stesso Silvestri di rassegnare le proprie dimissioni”. Sarcastico invece il collega di partito Federico Mollicone che, riferendosi alle polemiche sulla commissione Covid, ha detto: “M5s lasci stare ginocchiere e chiarisca sulle mascherine”.