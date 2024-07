Inflazione, stangata estiva per gli italiani: pacchetti vacanza aumentati del 30% in un anno

Cari italiani, potevano mancare le vacanze nel lungo elenco di cose e servizi aumenti per via dell’inflazione? Ovviamente no. D’altronde, lo sappiamo bene. Nel nostro misero Paese tutto è aumentato negli ultimi anni tranne una singola e precisa cosa: i nostri stipendi. Almeno gli stipendi delle persone normali, quelle che fanno un po’ o tanta fatica ad arrivare a fine mese. Gli stipendi dei più ricchi, invece, state sereni: quelli sì, sono aumentati. Ma andiamo con ordine.

I rincari estivi

La risalita dell’inflazione all’1,3%, spiega la Codacons, a luglio “è una stangata estiva” per gli italiani che si trovano a fronteggiare rincari soprattutto per i servizi ricettivi e di ristorazione.

Analizzando le voci del paniere – afferma il presidente Carlo Rienzi – emerge come i prezzi dei pacchetti vacanza nazionali siano aumentati addirittura del 29,9% su base annua, le tariffe dei treni dell’8,3%, i pullman del 3,1%. Per mangiare al ristorante o al bar si spende il 3,4% in più, mentre villaggi vacanza a campeggi sono rincarati dell’8%, gli alberghi del 4,2%, altre strutture ricettive (b&b, case vacanza, ecc.) del 7,2%”. “I numeri dell’Istat certificano come questa estate tutto costerà di più, dai trasporti agli alloggi alla ristorazione, confermando purtroppo gli allarmi lanciati a più riprese dal Codacons – prosegue Rienzi – e le previsioni sono purtroppo anche peggiori: nel mese di agosto i cittadini andranno incontro a nuovi aumenti di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico legati alle partenze degli italiani per le villeggiature e alle presenze dei turisti stranieri in Italia”.