Attenzione ai nuovi problemi tecnici legali al sistema SIISL: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Negli ultimi giorni si è diffusa preoccupazione riguardo a possibili ritardi nell’erogazione delle indennità di disoccupazione NASpI a causa di problemi tecnici riscontrati nel sistema informatico SIISL dell’INPS. È importante fare chiarezza sull’effettiva portata di queste difficoltà e sul loro impatto sui pagamenti agli aventi diritto.

Il sistema SIISL (Sistema Informativo Integrato per la Gestione delle Indennità di Disoccupazione) è il cuore digitale attraverso cui l’INPS gestisce e monitora le pratiche relative alla NASpI, la principale misura di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati. Recentemente, alcuni utenti hanno segnalato malfunzionamenti legati a questa piattaforma, generando timori su un possibile blocco o ritardo nelle erogazioni.

Tuttavia, fonti interne all’INPS hanno rassicurato che, nonostante le difficoltà tecniche, i pagamenti non sono stati interrotti né compromessi. Le problematiche riguardano principalmente il caricamento e l’aggiornamento dei dati, ma non incidono in modo diretto sulla liquidazione delle indennità già autorizzate.

L’INPS rassicura: nessun ritardo nelle erogazioni

L’ente previdenziale ha sottolineato che il flusso delle risorse è garantito e che le procedure di pagamento sono in corso secondo i tempi previsti. Gli operatori stanno lavorando per risolvere le anomalie del sistema SIISL, al fine di evitare ripercussioni future e migliorare l’efficienza nella gestione delle pratiche.

Inoltre, l’INPS invita i beneficiari della NASpI a non allarmarsi in caso di visualizzazione di messaggi di errore o ritardi nella consultazione delle informazioni online, poiché questi problemi non corrispondono a un mancato pagamento.

Per chi attende l’erogazione della NASpI, il consiglio è di monitorare regolarmente il proprio estratto conto INPS e di utilizzare i canali ufficiali per eventuali segnalazioni o richieste di chiarimento. L’accesso tramite SPID, CIE o CNS permette di verificare lo stato della domanda anche in presenza di disservizi temporanei.

È inoltre possibile rivolgersi ai patronati o agli sportelli INPS per assistenza, evitando di farsi condizionare da informazioni non confermate che circolano sui social o tramite canali non ufficiali.

Il quadro complessivo resta quindi stabile e i lavoratori possono continuare a fare affidamento sulla continuità dell’erogazione della NASpI, nonostante le attuali sfide tecnologiche affrontate dall’INPS con il sistema SIISL.