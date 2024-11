ISEE e giacenza media, cambia tutto con il 2025: attenzione ai documenti o rischi di perdere tutti i bonus

Si tratta dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è quel documento che ti permette di dimostrare qual è la tua reale condizione economica. In pratica, serve a calcolare il peso del tuo reddito e patrimonio (tra soldi in banca, casa, investimenti e via dicendo) rispetto alla composizione del tuo nucleo familiare. Per farla semplice: se guadagni 20.000 euro l’anno ma hai tre figli a carico, l’ISEE tiene conto del fatto che quei soldi li usi per più persone.

Ma a cosa serve? Serve per accedere a tutta una serie di agevolazioni e servizi che lo Stato e i Comuni mettono a disposizione. Bonus bebè, sconti sulle tasse universitarie, agevolazioni per la mensa scolastica o per pagare le bollette, riduzioni sugli affitti: sono solo alcuni degli aiuti che richiedono l’ISEE come biglietto d’ingresso. Senza di lui, non si entra.

Uno degli elementi fondamentali per calcolare l’ISEE è la giacenza media. E qui spesso si fa confusione. La giacenza media è semplicemente la somma dei soldi che hai avuto sul conto corrente durante l’anno, divisa per 365 giorni. Non è un dato misterioso: la banca te lo fornisce su richiesta. Serve perché non conta solo quanto hai in banca al 31 dicembre, ma anche come hai gestito quei soldi nel corso dell’anno.

E ora veniamo al punto: perché non devi dimenticare di fare l’ISEE nel nuovo anno? Perché senza ISEE valido per il 2025, rischi di perdere tutte le agevolazioni che hai avuto fino ad oggi. Non è un dettaglio da poco visto che spesso si tratta di aiuti economici che alleggeriscono non poco le spese familiari. Inoltre, anticipare i tempi ti permette di evitare la classica corsa dell’ultimo minuto e di accedere subito a servizi essenziali, come i bonus per l’asilo o le borse di studio.

In poche parole: fare l’ISEE è come mettere a punto il motore per affrontare il nuovo anno senza intoppi. Non è la pratica più divertente del mondo, certo, ma ti garantisco che è meglio dedicargli un po’ di tempo ora, piuttosto che accorgersene quando è troppo tardi, per cui tra i buoni propositi del nuovo anno e tutti gli adempimenti che dovrai affrontare ricorda che c’è anche l’ISEE.