Italia leader in Europa per perdite da gioco d’azzardo, 21 miliardi di euro
L’Italia risulta il Paese europeo con la maggiore perdita legata al gioco d’azzardo, con 21 miliardi di euro di Gross Gaming Revenue. Un valore superiore a quello di Regno Unito (19,8 miliardi), Germania (14,4 miliardi) e Francia (14 miliardi). nazionale rilevante
“Da anni siamo impegnati a denunciare un fenomeno che non conosce crisi: mentre i redditi calano, il potere di acquisto viene eroso di giorno in giorno, persino i consumi vitali si riducono, i numeri del gioco d’azzardo sono in continua crescita”, si legge nella nota di Federconsumatori e di Isscon.
“L’espansione dell’offerta di azzardo legale – continua – presentata decenni fa come strumento per contrastare la criminalità organizzata, ha prodotto un effetto inatteso: la costruzione di una vera e propria dipendenza dello Stato dall’azzardo. Ogni ampliamento di tale offerta allarga la platea dei giocatori, ogni riduzione degli utili marginali spinge a nuovi ampliamenti. Un circolo che non si chiude mai, con effetti a dir poco dubbi sul contrasto alle infiltrazioni criminali”.
“Ma lo Stato veramente ci guadagna? In realtà, a conti fatti, no: i costi sociali sono altissimi e le fasce più vulnerabili della popolazione continuano a pagare il prezzo più alto in termini di perdite e dipendenza. L’azzardo è, nei fatti, una tassa sulla povertà”, concludono.