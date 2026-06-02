Quando si parla di vacanze estive, la spiaggia perfetta è un concetto che cambia da persona a persona. C’è chi sogna baie isolate lontane dalla folla, chi cerca acque trasparenti per lunghe nuotate, chi ama le spiagge selvagge e chi invece desidera tutti i comfort per una vacanza in famiglia.

Per aiutare i viaggiatori a individuare le destinazioni costiere più affascinanti del continente, European Best Destinations ha pubblicato la nuova classifica delle migliori spiagge d’Europa del 2026, una selezione che ogni anno attira l’attenzione di migliaia di turisti e appassionati di viaggi.

L’edizione di quest’anno ha preso in considerazione numerosi parametri, tra cui la qualità delle acque, la bellezza paesaggistica, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale, la presenza di attività ricreative e la capacità di offrire un’esperienza autentica a contatto con la natura.

Il risultato è una top 10 che attraversa l’intero continente, dall’Atlantico al Mediterraneo fino ai fiordi del Nord Europa.

La Grecia domina la classifica delle spiagge più belle d’Europa

A colpire maggiormente è la presenza massiccia della Grecia, che riesce a occupare ben cinque delle dieci posizioni disponibili. Un risultato che conferma ancora una volta il ruolo centrale delle isole greche nel turismo balneare internazionale.

Le località premiate si trovano tra alcune delle destinazioni più iconiche del Paese, da Corfù a Cefalonia fino a Creta. Acque turchesi, paesaggi incontaminati e spiagge raggiungibili spesso solo via mare continuano ad affascinare visitatori provenienti da tutto il mondo.

Negli ultimi anni la Grecia è diventata una delle mete europee più apprezzate anche grazie alla capacità di conservare numerosi angoli ancora poco urbanizzati, dove la natura resta protagonista assoluta.

Il Portogallo conquista il primo posto

La spiaggia più bella d’Europa nel 2026 si trova in Portogallo. A conquistare il gradino più alto del podio è Praia de Monte Clérigo, situata nella splendida regione dell’Algarve. Questa lunga distesa di sabbia dorata affacciata sull’Oceano Atlantico è particolarmente amata da surfisti, escursionisti e viaggiatori alla ricerca di panorami mozzafiato.

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Ciò che ha convinto la giuria internazionale è stato il perfetto equilibrio tra bellezza naturale, tranquillità e possibilità di vivere il territorio in modo autentico. Al tramonto, quando il sole si riflette sull’oceano, il paesaggio assume sfumature spettacolari che rendono questa località una delle più fotografate del Portogallo.

L’Italia entra nella top 5 grazie a una perla della Liguria

Tra le sorprese della classifica c’è anche l’Italia, che conquista una posizione di assoluto prestigio.

A rappresentare il nostro Paese è la spiaggia di Bogliasco, piccolo gioiello della Riviera Ligure situato in provincia di Genova.

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Il borgo marinaro, famoso per le sue case colorate affacciate sul mare e per il suo fascino autentico, è stato premiato per la qualità delle acque, la bellezza del paesaggio e l’atmosfera rilassata che lo distingue dalle località più affollate.

Bogliasco è una destinazione che negli ultimi anni ha conquistato sempre più viaggiatori alla ricerca di luoghi suggestivi e meno turistici rispetto ad altre mete della costa ligure.

Le sue acque cristalline, unite al caratteristico centro storico e alla vicinanza con Genova, la rendono una scelta ideale per chi desidera vivere il mare senza rinunciare alla cultura e alle tradizioni locali.

La classifica completa delle 10 migliori spiagge d’Europa del 2026

Secondo European Best Destinations, queste sono le spiagge più belle del continente per il 2026:

Praia de Monte Clérigo – Algarve, Portogallo Spiaggia di Voutoumi – Antipaxos, Grecia Spiaggia di Fteri – Cefalonia, Grecia Spiaggia di Elafonisi – Creta, Grecia Spiaggia di Bogliasco – Liguria, Italia Cala Mesquida – Maiorca, Spagna Spiaggia di Kvalvika – Moskenesøy, Norvegia Spiaggia di Rovinia – Corfù, Grecia Spiaggia di Kaputaş – Turchia Spiaggia di Paleokastritsa – Corfù, Grecia

La graduatoria evidenzia una netta predominanza delle destinazioni mediterranee, che continuano a essere le più apprezzate dai viaggiatori europei.

Sempre più turisti cercano spiagge autentiche e sostenibili

Se in passato la popolarità di una spiaggia era spesso legata esclusivamente alla sua notorietà, oggi entrano in gioco elementi diversi. Cresce infatti l’interesse verso luoghi meno affollati, immersi nella natura e caratterizzati da una maggiore attenzione alla tutela ambientale.

Le spiagge premiate condividono proprio queste caratteristiche. Molte di esse non sono facilmente raggiungibili e richiedono brevi percorsi a piedi o escursioni in barca. Un dettaglio che per molti turisti rappresenta ormai un valore aggiunto piuttosto che un limite.

L’obiettivo non è soltanto trascorrere una giornata al mare, ma vivere un’esperienza capace di offrire benessere, tranquillità e contatto diretto con l’ambiente naturale.