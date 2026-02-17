Nel mercato dell’Alta Velocità ferroviaria, dove il vantaggio competitivo non si gioca più soltanto sulla riduzione dei tempi di viaggio ma anche sulla qualità dell’esperienza a bordo, Italo punta sulla connettività satellitare di Starlink. L’operatore ferroviario privato ha infatti siglato un accordo strategico con la società fondata da Elon Musk per portare Internet ultraveloce su tutta la propria flotta, con l’obiettivo di eliminare i blackout di rete che ancora oggi penalizzano i viaggiatori ad alta velocità.

La competizione si sposta quindi sempre più sul tempo trascorso a bordo: il passeggero business che lavora in videochiamata o il turista che guarda contenuti in streaming non accettano più interruzioni di connessione. In questo contesto, Italo — controllata per il 49,2% dal Gruppo MSC della famiglia Aponte e per il restante 50% dal fondo Global Infrastructure Partners insieme ad altri investitori — farà da apripista nel settore ferroviario ad alta velocità adottando su ogni convoglio la tecnologia satellitare di nuova generazione.

La rete satellitare di SpaceX arriva su Italo

Il piano industriale è già definito: i primi lavori per installare le antenne sui tetti dei treni, sia sui 25 convogli Agv 575 sia sui 26 Italo EVO, partiranno intorno a maggio, con l’obiettivo di completare l’intero roll-out entro la fine del 2027. La sfida tecnica non è semplice, perché occorre garantire stabilità di segnale a un mezzo metallico che viaggia a 300 km/h. Tuttavia, i test condotti nell’ultimo anno hanno fornito risultati incoraggianti: la costellazione LEO (Low Earth Orbit) di Starlink ha consentito di superare i 400 Mbps di velocità con una latenza di circa 25 millisecondi.

L’investimento risponde a una domanda crescente del mercato. I dati della sperimentazione parlano chiaro: l’85% dei passeggeri che ha provato la connessione si è dichiarato pienamente soddisfatto e oltre la metà del campione ha assegnato il punteggio massimo all’esperienza di navigazione, confermando il potenziale della tecnologia come nuovo standard per il viaggio ferroviario del futuro.