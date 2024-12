La buonuscita di Tavares e la ”paghetta” di Musk, in Occidente le democrazie si stanno trasformando in plutocrazie

Qui, in Europa, c’è un Carlos Tavares che, si mormora, lascerà Stellantis con una buonuscita non proprio francescana. C’è chi parla di cento milioni, chi centosessanta. Ma, milioni più, milione meno, la sostanza non cambia. Un manager, insomma, lascerà un’azienda con un’uscita a tanti zeri. Lì, oltre oceano, Elon Musk si lamenta perché un giudice continua a bloccargli una paghetta da circa 56 miliardi di dollari da parte della sua stessa azienda, la Tesla.

Due notizie distanti, in chilometri, ma che fotografano lo stato delle cose in quelle che ci ostiniamo a chiamare democrazie occidentali. Perché ormai, più che democrazie, queste sembrano sempre più delle plutocrazie. È accettabile che nello stesso Paese, il nostro, c’è chi guadagna cifre spropositate (c’è chi in queste ore ha citato un dato niente male: in Italia ci sono 72 persone che hanno un patrimonio di 301 miliardi) mentre, sempre nello stesso Paese, tra una scuola che crolla e l’altra, vivono in povertà assoluta quasi 6 milioni di persone? Forse sì, ormai per noi è accettabile. Ed è proprio questo il problema.