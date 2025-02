Elezioni in Germania, vigilia di incertezze e chiusure. L’ultimo sondaggio INSA prima delle elezioni mostra che la notte delle elezioni potrebbe trasformarsi in un momento da brivido. Chi formerà il prossimo governo federale? CDU/CSU sono in testa, ma riusciranno a raggiungere il 30 per cento? si chiede il quotidiano tedesco più diffuso, Bild.

Gli stesso leader democristiani di CDU/CSU hanno usato la vigilia elettorale di sabato per chiudere con un partito, i Verdi, da una crescente maggioranza ritenuto principale causa di tanti problemi in Europa.

17 ore prima dell’apertura dei seggi elettorali, i leader del partito Friedrich Merz (69, CDU ) e Markus Söder (58, CSU) hanno lanciato il loro attacco finale alla SPD e ai Verdi , riferisce Bild.

Nel suo discorso, Markus Söder ha fatto una dichiarazione importante: dopo le elezioni federali ha nuovamente escluso una coalizione nero-verde, ma questa volta definitivamente! Il ministro dell’Economia e candidato del Partito Verde alla carica di cancelliere, Robert Habeck, sta perseguendo una politica che danneggia l’industria automobilistica.

Vigilia di chiusure per le elezioni in Germania

La grande finale della campagna elettorale dell’Unione. Il leader della CSU Markus Söder ha lanciato un ultimo attacco ai Verdi. Il candidato cancelliere Merz è stato ospite del partito gemello CSU al Löwenbräukeller di Monaco.

“Ragione, prudenza, ma anche determinazione” – questa è la massima secondo Söder. Ecco perché “la storia della cannabis” deve finire. La Germania è un paese di medie imprese, quindi bisogna fare qualcosa anche per l’economia. “Questo è ciò che rappresentiamo come Unione”, ha affermato Söder. Ed ecco i punti principali del manifestio elettorale democristiano.

Un cambiamento nell’immigrazione, un cambiamento nell’economia e un cambiamento a livello internazionale: così Söder ha riassunto i compiti più importanti del nuovo governo.

Libertà, pace, prosperità: questa è secondo Friedrich Merz la responsabilità del prossimo governo per i prossimi anni. Pertanto, le elezioni di domenica sono elezioni fatali. Si tratta di decisioni fondamentali!

“In futuro ci concentreremo su chi lavora sodo e non su chi potrebbe lavorare ma non vuole”, ha affermato Friedrich Merz in merito alla sua concezione di uno stato sociale sano. “Pigrizia e compiacenza” non dovrebbero essere la priorità assoluta.

“La sinistra è finita, non esiste più una maggioranza di sinistra”, ha chiarito Friedrich Merz dopo 40 minuti del suo discorso. “Faremo politica per la maggioranza delle persone.”

Una svolta nei sondaggi

Però c’è una notizia dell’ultima ora che suona l’allarme nei probabili vincitori.

Esplosivo, scrive Bild: secondo l’ultimo sondaggio INSA di sabato, l’Unione NON ha ALCUNA maggioranza senza i Verdi! Non basterebbe un’alleanza tra CDU/CSU e SPD: l’FDP non riuscirebbe ad entrare nel Bundestag con il 4,5 per cento. Anche una cosiddetta coalizione tedesca sarebbe quindi impossibile.

Sul sito Statista.com Felix Richter analizza gli ultimi sondaggi: si prevede, scrive, che l’Unione Cristiano-Democratica (CDU/CSU) con Friedrich Merz otterrà la quota maggiore dei voti, anche se con un margine più risicato rispetto a quanto previsto un paio di mesi fa.

Il partito populista di estrema destra AfD sarà probabilmente la seconda fazione più forte nel nuovo Bundestag, con circa il 20 percento dei voti. Nel frattempo, si prevede che tutti i membri dell’impopolare coalizione del semaforo subiranno notevoli perdite rispetto alle elezioni del 2021, con il Partito Socialdemocratico (SPD) e i Liberal Democratici (FDP) destinati a subire le perdite più pesanti. Questi ultimi potrebbe non arrivare nemmeno al Bundestag, poiché la maggior parte dei sondaggi vede l’FDP al di sotto della soglia del 5% che un partito deve superare per entrare nel Bundestag.

L’esito previsto renderebbe impossibile per la CDU formare un governo di maggioranza con il suo partner storicamente preferito, l’FDP. Poiché tutti i partiti hanno escluso una collaborazione con l’AfD, il risultato più probabile è una cosiddetta grande coalizione tra CDU e SPD con Friedrich Merz come cancelliere. Sebbene questa possa essere l’unica coalizione stabile possibile per formare un governo, è diventata un’opzione impopolare in Germania dopo che tre grandi coalizioni sotto la guida di Angela Merkel hanno portato a una situazione di stallo politico.