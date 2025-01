Puoi dire addio alla TARI soprattutto se ti trovi in questo Comune: il risparmio è garantito, ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso gli italiani sentono parlare della cosiddetta TARI ma mai nessuno ne conosce a pieno il significato. Prima di spiegarvi in maniera approfondita di cosa si tratta, siamo pronti a darvi una notizia che vi farà sorridere: in questo Comune italiano, questa tassa sparisce; ecco cosa sta cambiando per i residenti, quali sono le curiosità e i dettagli.

Abbiamo deciso di approfondire il discorso TARI proprio cominciando a darvi una spiegazione circa il suo tema: questo si riferisce alla tassa sui rifiuti, ed è una delle componenti dell’imposta unica comunale della quale fanno parte anche il tributo per i servizi indivisibili e l’IMU conosciuta anche come imposta municipale propria.

Questa è stata istituita nel 2014, e non è atro che la somma che i cittadini versano al proprio Comune di residenza in relazione al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Uno dei presupposti inderogabili non è altro che un’area scoperta o di un locale suscettibile di produrre rifiuti urbani, indipendentemente però dalla destinazione residenziali, industriale o commerciale.

Ovviamente da tale tributo sono escluse le spese condominiali, purché non siano occupate in via esclusiva. In questo Comune d’Italia, però, ci sono delle novità che vi faranno sorridere in quanto vi garantirà un risparmio incredibile: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Addio Tari: in questo Comune non devi più pagarla, cosa cambia

Nel corso degli anni, vi sono stati diversi cambiamenti circa questa tassa e chi deve e non deve pagarla. Proprio nel 2025, un Comune della Sicilia non dovrà mai più versarla quindi il conto in banca di questi cittadini è davvero ricco. Ma come mai è avvenuto questo? Andiamo a conoscere cosa dice la legge a riguardo.

Ogni Comuni detiene dei costi proprio per il servizio di raccolta e di rifiuti, e per riuscire a garantire il rispetto delle norme quest’ultimi chiedono ai cittadini il versamento di questa tassa così importante. Come spesso accade per i tributi locali, a TARI è soggetta a prescrizione con un termine di 5 anni.

Se è trascorso questo tempo, il Comune non può più pretendere il pagamento di tale somma. La prescrizione decorre dal 1 gennaio dell’anno seguente a quello in cui il cittadino dovrebbe versare la TARI.

In alcuni casi eccezionali, però, la prescrizione della TARI può allungarsi se il versamento è dovuto dopo una sentenza giudiziaria; si fa riferimento a 5 max 10 anni.