Le profezie del guru: quanti soldi ha già perso chi si è fidato di Robert Kiyosaki

Un volto noto sul web, quello di Robert Kiyosaki: l’imprenditore social offre consigli su come e quando investire, ma non sempre utili…

I social traboccano di suoi video e citazioni. Di solito sono brani estrapolati da interviste, con frasi d’impatto, dove l’imprenditore e scrittore amicano, col piglio dissacrante del guru dell’alta finanza che ha capito tutto e di nulla ha paura, dichiara che l’economia mondiale è un grande bluff e che chiunque può diventare milionario grazie alla strategia del debito.

Anche Robert Kiyosaki racconta appunto di essere diventato plurimilionario indebitandosi fino al collo e senza ritegno. Dice di non aver mai messo un soldo in banca, di non aver mai acquistato azioni e di essere disinteressato al trading e al mercato finanziario. Comprate argento, non oro!, consiglia ai suoi follower. Investite solo sul mattone ed evitate azioni e obbligazioni. E un esercito di adoranti discepoli segue pedissequamente le sue indicazioni.

Intanto Kiyisaki si è distinto anche come uno dei più noti interpreti della corrente del pessimismo finanziario: da anni profetizza un crollo totale dell’economia e del mercato azionario. In base a tali previsioni ha più volte invitato i suoi follower a disinvestire presto tutti i loro capitali per comprare case o argento. Ma cosa è successo a chi ha seguito davvero i suoi consigli finanziari?

Già dai primi anni di inizio millennio, con le sue pubblicazioni, Kiyosaki aveva cominciato a parlare di un imminente crollo del mercato azionario. Con l’avvento dei social ha continuato a predicare un disastro economico sempre più prossimo e disastroso, evocando più volte il 2016 come anno della crisi. Un crollo parziale c’è stato, ma solo quattro anni dopo, ovvero in seguito alla pandemia. Chi lo ha ascoltato, smettendo di investire in azioni per timore di una crisi, ha perso un guadagno del circa il 150%, dato che i rendimenti medi del mercato azionario (su base Standard & Poor 500) dal 2016 al 2020 hanno segnato una crescita costante.

Argento e case: perché non fidarsi dei consigli di Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki è un fiero sponsor dell’argento e parla con passione dell’exploit di valore avuto dal metallo dal 1960 a oggi. Per spiegare questa sua passione per l’argento, l’imprenditore americano batte spesso sull’argomento del suo massiccio utilizzo nell’industria elettronica. Purtroppo, però, dal 2016 a oggi, l’argento ha registrato dei rendimenti mediocri. Inferiori rispetto all’oro, al platino, al rame e allo zinco.

Fino al 2021 l’imprenditore ha poi consigliato ai suoi follower di guadagnare acquistando immobili e affittandoli: questo è stato il suo business principale per gran parte della vita, prima di dedicarsi alla scrittura e al lavoro da guru della finanza sui social. Dal 2022 ha invece cominciato a parlare anche di un crollo del mercato immobiliare. E anche in questo caso l’imprenditore americano si è sbagliato, dato che non c’è stata svalutazione del prezzo delle case, né in America né in Europa. Oggi sostiene che il dollaro è carta straccia e che la vera ricchezza si ottiene con il debito: lui è così ricco perché ha più di un miliardo di dollari di debiti.

Kiyosaki ha carisma e appare simpatico. Riesce a trattare l’economia e la finanza con immagini e spiegazioni assai semplici, lasciandosi spesso andare anche a consigli pratici piuttosto suggestivi. Le sue frasi vengono condivise sui social come slogan motivazionali. Ma alcune sue affermazioni appaiono pericolose e superficiali.

Con le parole, ci sa fare: il vero successo, l’imprenditore lo ha avuto negli anni ’90 del secolo scorso pubblicando libri di self-help come Padre Ricco Padre Povero. E pare che grazie a quel libro sia diventato molto amico di Donald Trump e che negli Stati Uniti sia riuscito a creare un vero impero, con seminari e consulenze. Proprio questi seminari sono stati attaccati più volte da class action intentate da persone che si sono sentite truffate.