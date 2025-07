Le persone con disabilità che intendono viaggiare in aereo possono usufruire di importanti agevolazioni. Ecco una carrellata

Tra le agevolazioni, uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto aereo durante tutto l’anno, grazie a normative nazionali e comunitarie e a specifiche iniziative regionali. Il presente approfondimento illustra le modalità per accedere a tali benefici, la documentazione richiesta e le recenti novità, con un focus particolare sulle disposizioni valide in Italia.

Secondo il Regolamento (CE) n. 1107/2006 dell’Unione Europea, valido in tutti gli aeroporti comunitari, ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta (PRM) sono garantiti servizi di assistenza adeguati, volti a eliminare ogni forma di discriminazione durante il viaggio in aereo. In Italia, questa normativa è integrata da disposizioni di legge, come la Legge 104/1992, che riconosce ulteriori diritti e agevolazioni.

Agevolazioni per persone con disabilità nel trasporto aereo

Tra le principali facilitazioni riconosciute vi sono:

Sconto fino al 50% sul biglietto aereo offerto da alcune compagnie aeree, sia per voli nazionali che internazionali. Le condizioni specifiche variano in base al vettore, pertanto è indispensabile consultare il sito ufficiale della compagnia prima della prenotazione.

offerto da alcune compagnie aeree, sia per voli nazionali che internazionali. Le condizioni specifiche variano in base al vettore, pertanto è indispensabile consultare il sito ufficiale della compagnia prima della prenotazione. Assistenza gratuita in aeroporto e durante il volo , da richiedere con almeno 48 ore di anticipo alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggi. Ogni scalo italiano dispone di punti di incontro dedicati e personale specializzato per supportare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta.

, da richiedere con almeno 48 ore di anticipo alla compagnia aerea o all’agenzia di viaggi. Ogni scalo italiano dispone di punti di incontro dedicati e personale specializzato per supportare gli spostamenti delle persone con mobilità ridotta. Parcheggi riservati e gratuiti negli aeroporti , previa esibizione del contrassegno invalidi e, in alcune circostanze, del biglietto aereo.

, previa esibizione del contrassegno invalidi e, in alcune circostanze, del biglietto aereo. Trasporto gratuito di apparecchi medici e fino a due dispositivi di mobilità (come sedie a rotelle, deambulatori o stampelle) senza penalizzare la franchigia bagaglio.

(come sedie a rotelle, deambulatori o stampelle) senza penalizzare la franchigia bagaglio. Posti gratuiti e vicini per gli accompagnatori , nella stessa classe del volo, obbligatori dal 15 agosto 2021.

, nella stessa classe del volo, obbligatori dal 15 agosto 2021. Viaggio gratuito per cani guida o d’assistenza, con la raccomandazione di verificare la documentazione necessaria e le normative di ingresso specifiche per la destinazione.

Per ottenere tali vantaggi, la richiesta deve essere inoltrata almeno 48 ore prima della partenza all’agenzia di viaggio, compagnia aerea o tour operator, che ha l’obbligo di trasmetterla al gestore dell’aeroporto. In caso di disservizi, è possibile presentare un reclamo all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), che vigila sull’applicazione delle normative e può comminare sanzioni.

La Regione Siciliana ha attivato misure specifiche per contrastare il caro voli, con un sistema di rimborsi parziali sul costo dei biglietti aerei per residenti e nati in Sicilia. Il decreto “Stop Caro Voli Natale 2024” prevede:

50% di rimborso per voli effettuati dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 .

. 25% di rimborso per voli effettuati dal 7 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

I rimborsi sono validi anche per i biglietti acquistati prima della pubblicazione del decreto. L’importo massimo erogabile è di 250 euro per singola tratta e la domanda deve essere presentata entro un mese dalla data del viaggio tramite il sito ufficiale della Regione Sicilia: siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli.

Possono beneficiare del rimborso:

I residenti in uno dei comuni siciliani o coloro nati in Sicilia, anche se non residenti.

Passeggeri con voli in partenza o arrivo negli aeroporti siciliani.

Persone che non abbiano già ricevuto altri rimborsi per ritardi o cancellazioni sullo stesso volo.

Oltre al periodo natalizio, sono previsti sconti permanenti per i residenti siciliani:

25% di sconto per tutti i residenti .

. 50% di sconto per categorie prioritarie, tra cui studenti, famiglie con reddito ISEE fino a 15.000 euro e persone con disabilità certificata almeno al 67%.

La procedura di richiesta è digitale, richiedendo l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica e il caricamento della documentazione necessaria, che comprende copia del biglietto elettronico, carta di imbarco, documento di identità e coordinate bancarie per l’accredito.