La premier Giorgia Meloni, intervenendo nei giorni scorsi agli Stati generali dei commercialisti ha parlato di lotta all’evasione: “A chi ci accusa di aiutare gli evasori e fare condoni, rispondiamo con i fatti, che a differenza della propaganda non possono essere smentiti. Questo è il governo che ha ottenuto i risultati migliori nella storia nella lotta all’evasione. Chi vuole fare il furbo non ha spazi, ma chi è onesto e in difficoltà deve essere messo in condizione di pagare quello che deve. Questa è la distinzione semplice che abbiamo operato”. Il Governo attualmente in carica avebbe quindi ottenuto i migliori risultati contro l’evasione. Vediamo nello specifico se è davvero così.

I risultati raggiunti sono stati decantati anche nello scorso febbraio in un video pubblicato sui social network dalla premier stessa. In quella data, la leader di Fratelli d’Italia aveva detto che “la somma recuperata nel 2024 ha raggiunto la cifra record di 33,4 miliardi di euro: ben 8,2 miliardi di euro in più rispetto al 2022, quando questo governo non si era ancora insediato. Una somma mai raggiunta prima nella storia della nostra nazione”. La Meloni aveva poi aggiunto che “sono risultati ottenuti, certamente, grazie all’ottimo lavoro dell’Agenzia delle Entrate, ma anche grazie a specifiche norme che sono state introdotte da questo governo”.

Innanzitutto c’è da dire che i numeri citati dalla presidente del Consiglio sono corretti, dato che la cifra recuperata nel 2024 superiore a 33 miliardi è la più alta di sempre. Da comprendere è invece se ci sia stato davvero un forte contributo da parte del governo in carica o meno.

Grazie ad una forte attività di controllo, nel 2024 l’agenzia delle Entrate ha recuperato 26,3 miliardi di euro, 1,6 miliardi in più rispetto al 2023. La cifra recuperata sale a 33,4 miliardi di euro con un incremento di 2 miliardi in più rispetto al 2023 grazie alle entrate recuperate dall’Agenzia per conto di altri enti, tra cui l’Inps e i Comuni.

Questa crescita in realtà è cominciata dal 2021 ed è sempre stata costante. L’Agenzia delle Entrate aveva infatti già parlato di record nel 2021 e nel 2023. Non si tratta quindi di un cambio di passo ma solo della volontà di proseguire un lavoro, che comunque non è cosa da poco dato che un governo poteva decidere di invertire la tendenza limitando, ad esempio, la fatturazione elettronica.

C’è stata poi una costante diminuzione dell’evasione stessa che è cominciata già dal 2016. A calare è stato però anche il valore delle imposte stesse: lo Stato non le ha incassate a causa dell’evasione e nel frattempo è calato anche il valore della moneta.

Da dove vengono i soldi che lo Stato ha recuperato